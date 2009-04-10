Erhan Altın: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Kocaelispor teknik direktörü Erhan Altın, maçtan sonra, ``Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Sahaya oyun mantalitesi olarak 3 puan için çıktık." dedi



Kocaelispor teknik direktörü Erhan Altın, "Mücadele eden futbolcularımı kutluyorum. Taner'in sol yan iç bağlarında esneme oldu. Zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Penaltı kararında hakem vermişse doğrudur. Ben futbolcularımın hatalarına bakıyorum. Hakemler iyi bir maç yönetti. Nasip değilmiş, yolumuza devam edeceğiz. Mağlup olduk diye, her şey bitmiş değil. Lig devam ediyor. Oyun planımız Taner ve Agpetu üzerine kuruluydu. Taner sakatlanınca bu plan aksamış oldu`` dedi.



