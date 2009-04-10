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Spor

Erhan Altın: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Kocaelispor teknik direktörü Erhan Altın, maçtan sonra, ``Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Sahaya oyun mantalitesi olarak 3 puan için çıktık." dedi

10 Nisan 2009 03:00

Kocaelispor teknik direktörü Erhan Altın, maçtan sonra, ``Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Sahaya oyun mantalitesi olarak 3 puan için çıktık." dedi
 
Kocaelispor teknik direktörü Erhan Altın, "Mücadele eden futbolcularımı kutluyorum. Taner'in sol yan iç bağlarında esneme oldu. Zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Penaltı kararında hakem vermişse doğrudur. Ben futbolcularımın hatalarına bakıyorum. Hakemler iyi bir maç yönetti. Nasip değilmiş, yolumuza devam edeceğiz. Mağlup olduk diye, her şey bitmiş değil. Lig devam ediyor. Oyun planımız Taner ve Agpetu üzerine kuruluydu. Taner sakatlanınca bu plan aksamış oldu`` dedi.

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