Erguvan İlkokulu Müdürü Yusuf Köse, oruç tutmayan hamile öğretmenlere baskı mı yapıyor?

İstanbul Bahçelievler Erguvan İlkokulu Müdürü Yusuf Köse’nin oruç tutmayan öğretmenlere hakaret edip, tehditler savurduğu ortaya çıktı.



AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen üyesi Yusuf Köse’nin, oruç tutmadıkları gerekçesiyle bebek bekleyen öğretmenlerle tartıştığı ve onları ağlattıkları iddia edildi.

Müdür Köse'nin, sözlü taciz ve baskıların yanı sıra, öğretmenlerin yemek yemesi için oda açan bir görevliyi de işten çıkardığı aktarıldı.

Müdürden kendisini arayan muhabire: İsminizi not ettim

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre; kurum içinden sızdırılan bilgilerle ilgili kendisini arayan muhabire, “Devlet memurunu bu şekilde aramanız yasal değil” dediği belirtildi.

Yusuf Köse'nin, kendisini arayan muhabire "İsminizi not ettim" diyerek, fişleme imasında bulunduğu da belirtildi.



Eğitim Bir Sen üyesi olan okul müdürünün oğlu Yunus Köse de, AKP Üsküdar Gençlik Kolları Başkanlığı yapıyor.