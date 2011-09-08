-Ergün: İsrailli yatırımcılara engel çıkmaz İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İsrailli yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak istemeleri durumunda karşılarına siyasi gerilimler nedeniyle bir engel çıkmayacağını, İsrail'de iş yapmak isteyen Türk yatırımcılar için de engel çıkarılmayacağını düşündüklerini söyledi. Ergün, ülkeler arasında zaman zaman siyasi bazı gerilimlerin yaşanabildiğini, İsrail ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimin uzunca bir zamandır devam ettiğini, bunun başlıca nedeninin İsrail hükümetinin Ortadoğu'da izlediği politikalar olduğunu ifade etti. Türkiye olarak İsrail'in varlığına, İsrail halkına, Musevilik inancına karşı bir tutum içinde olmadıklarını ve olamayacaklarını belirten Ergün, ''Her ne kadar siyasi ilişkilerde alt düzeye indirme, savunma işbirliği anlaşmalarının askıya alınması gündemdeyse de bu sanayiciler, yatırımcılar ve tüccarlar açısından başka türlü değerlendirilmektedir'' dedi. Bakan Ergün, 2009 yılında İsrail ile Türkiye arasında ticaret hacmi 2,5 milyar dolarken 2010'da 3,5 milyar dolara çıktığını, 2011'in 7 ayında 2,5 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu anlatarak şunları kaydetti: ''Tüccar, yatırımcı, sanayi işlerini devam ettiriyor. Siyasi gerilimler oluyor ama aşağıda toplumlar düzeyinde, toplumlara yönelik bir husumet olmadığı için İsrail devleti, halkı veya Musevilik inancına Türkiye'de bir antipati, bir tavır olmadığı için ticari ilişkiler, tüccarlar arasında doğal seyrinde akıp gidiyor, akıp gitmeye devam eder. İsrailli yatırımcılar Türkiye'de yatırım yapmak isterlerse karşılarına bu siyasi gerilimler nedeniyle herhangi bir engel çıkmaz. Türk yatırımcılar da İsrail'de iş yapmak istiyorlarsa yapacakları işlerde benzer şekilde karşılarına engel çıkmayacağını düşünürüz, çıkmaması icap eder. Vatandaşlar gelip gidiyorlarsa herhangi bir nedenle bu vatandaşların gelip gitmesi üzerinde olumsuz bir takım engellerin çıkarılması anlamına gelmeyecektir, gelmiyor da zaten.''