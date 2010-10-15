-ERGÜN: EKMEKTE ZAM OLMASINI GEREKTİRECEK GELİŞME YAŞANMADI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ekmeğe zam tartışmalarını değerlendirirken, ekmek zammını gerektirecek bir gelişme yaşanmadığını, ekmeğin üretim maliyeti unsurları açısından bakıldığından bu oranda zam yapmayı gerektirecek bir gelişmenin yaşanmadığının görüldüğünü söyledi. Bakan Ergün, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyeti kabul etti. Burada gazetecilerin soruları üzerine ekmek zammıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. ''Ekmek fiyatları üzerinde spekülasyon yapmanın anlamı yok'' diyen Bakan Ergün, Fırıncılar Federasyonu'nun, bu konuda yetkili bir organ olmadığına işaret etti. Federasyonun yönlendirici bir açıklama yaptığını, böyle açıklamalara gerek olmadığını belirten Ergün, şöyle devam etti: ''Çünkü bu fiyatlar iller düzeyinde odalar tarafından belirlenmekte, esnaf birliği tarafından onaylanmaktadır. Eğer o şehrin ekmek fiyatını kabul etmeyeceği bir tablo ortaya çıkarsa, kamu idaresi bu duruma müdahale edebilmekte, bir komisyon oluşturulmakta ve bu komisyon ekmeğe yapılan zammın geçerliliği veya iptali konusunda karar alabilmektedir. Bunlar her ilin kendi içinde halledilmesi gereken konulardır. Dolayısıyla konuyla ilgili esnaf odası bir karar aldıysa bunu Birliğin onaylaması sonra da belediye, valilik çapında kamuoyu tarafından itiraz edilmiyor olması gerekir.'' Bu açıdan Federasyonun bu tür yönlendirici açıklamalar yapmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Ergün, esnaf ve sanatkar odaları, birlikler, federasyon ve konfederasyonları kendileriyle bir açıdan bağlantılı oldukları için ekmekle ilgili spekülasyon yapmamaları konusunda uyardı.