-Ergün: "Terörist bir saat ikna edilmeye çalışıldı" KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'de deniz otobüsünü kaçıran teröristin 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldığını belirterek, ''Ama buna rağmen ikna edilememiş ve vurulmak durumunda kalınmıştır'' dedi. Kocaeli Valiliği önündeki tören alanında, kaçırılan deniz otobüsündeki yolcular ve yakınlarıyla birlikte basın açıklaması yapan Bakan Ergün, İzmit-Gölcük seferini yapan Kartepe deniz otobüsünün bir terörist tarafından kaçırıldığını hatırlattı. Ergün, içinde 18 yolcu, 4 mürettebat ve 2 stajyerin bulunduğu deniz otobüsünün kaçırılmasından 13 saat sonra emniyet teşkilatı ve deniz kuvvetlerinin çok titiz ve dikkatli takibi sonucu operasyon düzenlendiğini söyledi. Operasyonla eylemin kötü bir şekilde sonlanmasının önüne geçildiğini kaydeden Ergün, teröristin üzerinde patlayıcı düzeneği ve 400 gram 3 adet plastik patlayıcıyla ölü ele geçirildiğini ifade etti. Teröristin sadece kaptan aracılığıyla konuştuğunu, herhangi biriyle konuşmadığını belirten Ergün, şunları söyledi: ''İçine kapanık olduğu ve amaçlarını da tam olarak ifade edemediğini gördüğümüz bir olaydı bu. Dolayısıyla teröristin amacının ne olduğunu kendisi de açıkça ifade edebilmiş değil. Çok net talepte de bulunmadı. Sabaha kadar kaptanla olan görüşmelerde kişinin amacının ne olduğu, ne talep ettiği net olarak anlaşılamadan bu olay, bu şekilde sonuçlanmış oldu. Net bir talep de geminin istikametiyle, ne tür bir beklentiyle örgüt, bu eylemi gerçekleştirmek istedi? Bunlar daha sonra yapılan, kişinin daha evvelki bağlantılarıyla da açığa çıkarılabilecektir. Dolayısıyla kişinin kendisinin bir örgüt üyesi olarak, ne talepte bulunarak bu eylemi yaptığına dair net bir bilgi oluşmadı.'' Ergün, bir gazetecinin ''olayda istihbarat zaafı bulunup bulunmadığına'' ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı: ''İstihbarat eylemi ne kadar geniş olursa olsun, ne kadar teknik imkanlarınız geniş olursa olsun, istihbarat ağının içine girmeyen bazı eylemler de olabilmektedir. Ama nihayetinde böyle bir eylem gerçekleştirilmek istendiği, amaca ulaşamadan hem istihbarat teşkilatımızın, emniyet ve deniz kuvvetlerindeki SAT ve SAS komandolarımızın yaptıkları ince çalışmayla neticelendirilmiştir. Ayrıca bu kişi, terörist bir saat boyunca da bu eylemden vazgeçmesi için ikna edilmeye çalışılmıştır. Güvenlik güçleri gemiye girdikten sonra 1 saat boyunca, kendisi ikna edilmeye çalışılmış ama buna rağmen ikna edilememiş ve vurulmak durumunda kalınmıştır''