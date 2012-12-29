Ergün : Yerli arabanın markası da 'Nazlı' olur

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,''Türkiye'de otomotivde marka yapmıyoruz, sektör bu konuda nazlanıyor. Ben onlara, 'yapacaksanız herhalde arabanın markasını da Nazlı koyacaksınız' diyorum'' dedi.

Kocaeli'deki medya yöneticileri ve temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya gelen Ergün, Türkiye'de bulunmayan şeyin ''yerli marka'' olduğuna işaret ederek "Birçok markanın A'dan Z'ye her şeyini Türkiye üretiyor. Türkiye'deki otomotiv yan sanayinin dünyadaki pek çok markasının parçalarını ürettiyor" şeklinde konuştu.

Ergün, hiçbir markanın araçlarının bütün parçalarını kendisinin yapmadığına dikkati çekerek, bazı markaların da otomobilin hiçbir şeyini yapmayıp, sadece tasarımını oluşturarak markasını koyduğunu ifade etti.Türkiye'nin de bir arabanın bütün parçalarını yapan ancak markasını otomobilin arkasına vurmayan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

''Sektöre, 'bunu yapın' diyoruz, markalaşın. 50 yıllık otomotiv tecrübemiz var. Her çeşit markadan çok da kaliteli arabaları yapıyoruz. Yaptığımız araçların yüzde 80'ini dünyaya ihraç ediyoruz başka markalar altında ve hiçbir tanesi üretim hatasından dolayı geri çağrılmadı. Türkiye, otomotivde kusursuz üretim yapan bir ülke ama marka yapmıyoruz. Sektör bu konuda biraz nazlanıyor. Ben onlara, 'yapacaksanız herhalde arabanın markasını da Nazlı koyacaksınız bu kadar nazlandığınıza göre' diyorum.''

Dünya devlerinin henüz ellerindeki teknolojiyi bırakıp yeni teknolojiyi pazara sürmeye tam olarak hazır olmadığına işaret eden Ergün, şunları söyledi:

''Bizim böyle bir sorunumuz yok. Biz bu konuda avantajlıyız, sıfırdan elektrikli araçlara başlayıp onu markalaştırma konusunda avantajımız var ama henüz bu konuda bir 'babayiğit' çıkmadı. 'O babayiğit benim' demedi kimse. Birisiyle ilgili bir haberler çıktı ama o da çıktı, 'o babayiğit ben değilim' dedi. Çünkü onun yaptığı da sıfırdan bir marka oluşturmak değildi. Mevcut araçlardan bir markayı içini boşaltıp elektrikli araç haline getirmekti. Onun yaptığı dönüşüm yapmak. Sıfırdan bir elektrikli araç yapıp onu markalaştırmak başka bir iştir.''