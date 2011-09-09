-Ergün: ''Yeni fuarı birlikte göreceğiz'' İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin hızla geliştiğini, üretimin giderek yüksek teknolojili ürünlere yöneldiğini belirterek, yeni fuar merkezi inşa edildiğinde yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin sergilendiği, çok daha farklı, muhteşem bir İzmir Fuarı'nı göreceklerini söyledi. 80'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki açılış töreninde konuşan Ergün, İzmir Fuarı'nın farklı ülkeler arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından da son derece önem taşıdığını, İzmir'in böyle bir organizasyona 80 yıldır ev sahipliği yapmasının takdire şayan bir başarı olduğunu söyledi. Ergün, kendisinden önce konuşan Avusturyalı Bakan Mitterlehner'in iki ülke arasındaki milli maçı hatırlatıp, Avusturya'nın Türkiye'yi en son 1977 yılında İzmir'de mağlup ettiğini söylemesine atıfta bulunarak, 1977 yılında bu yana Türkiye'de ve İzmir'de çok şeyin değiştiğini, Türkiye ve İzmir'in 1987, 1997 hatta 2007 yılındakinden çok farklı olduğunu belirtti. Ergün, Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023'te ''muhteşem bir Türkiye ve İzmir olacağını'' söyleyerek, ''O zaman yurt dışından gelen misafirlerimiz Türkiye ve İzmir hakkında konuşurken çok daha muhteşem bir manzarayı görerek konuşacaklar. Buna canı gönülden inanıyorum'' dedi. Türkiye'nin aynı zamanda 2023 yılında artık daha farklı ürünler üretir olacağını, İzmir Fuarı'nda firmaların daha yüksek teknolojiye sahip ürünlerini sergileyeceğini söyleyen Ergün, şöyle devam etti: ''İzmir Fuarı'nda, bundan 12 yıl sonra İzmir Fuarı'nın 92'ncisini düzenlediğimiz zaman, yüksek teknolojiye sahip ürünlerini sergileyen firmalarımızın çok daha fazla olacağını göreceğiz. Dünyadan da çok daha fazla firma bu ürünleri sergilemek üzere gelecek. Belediye başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi yeni bir İzmir Fuarı inşa edildiğinde geniş alanları, kapalı alanlarıyla çok daha farklı, muhteşem bir İzmir Fuarı'nı hep beraber görmüş olacağız.'' Avusturya Federal Gençlik, Aile ve Ekonomi Bakanı Reinhold Mitterlehner ise İzmir'in muhteşem bir şehir olduğunu, son derece motive olmuş, harika insanların bulunduğunu, İzmir'den çok etkilendiğini söyledi.