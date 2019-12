-ERGÜN: YAŞANMIŞ OLANLAR SON DERECE ÜZÜCÜ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, YSK'nın, bağımsız milletvekili adaylarının itirazlarını kabul etmesine ilişkin, ''Bu noktaya gelene kadar yaşanmış olanlar, son derece üzücü oldu. Önceden bunlar planlanmış olsaydı aslında belki böyle bir karara da gerek kalmayacaktı'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 80. İzmir Enternasyonel Fuarı nedeniyle Hilton Oteli'nde verdiği resepsiyon öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, YSK'nın, bağımsız milletvekili adaylarının itirazlarını kabul etmesine ilişkin kararını hatırlatarak, bu süreci nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Bakan Ergün, haberi ilk duyduğunda yurt dışında olduğunu, bunun ilk bakışta anlamsız bir yönü olduğunu söyledi. Her ne kadar anayasanın, kanunların, uygulamaların zaman zaman çelişik olsa bile, bunun daha önceden konuşulabilir, halledilebilir bir konu olduğunu belirten Ergün, ''Aday olmak isteyen kişilerin eksikleri varsa, o eksiklikleri giderme fırsatı verilebilir bir konu gibi görülüyordu. Zaten öyle oldu nihayetinde. Bugünkü karar bunu açık bir şekilde göstermiş oldu'' dedi. Bu noktaya gelene kadar yaşanmış olanların son derece üzücü olduğunu ifade eden Ergün, şöyle devam etti: ''Aslında önceden bunlar planlanmış olsaydı, belki böyle bir karara da gerek kalmayacaktı. Bir konuda böyle bir karar verilmiş olsa bile bu tür tepkilerin önceden ortaya konulmuş olması çok da doğru olmadı. Yani her olaya bu tür tepki verilmesi de doğru değil. Bunların konuşularak halledilmesi de mümkün. Nitekim öyle halledilmiş oldu. Tepkiler gösterildi de karar değiştirildi gibi bir algılama oluşması da doğru değil. Eksiklikler tamamlandı ve o eksiklikler tamamlanınca kişilerin adaylıkları yeniden söz konusu olabildi. Bunlar demek ki önceden de yapılabilir konulardı. YSK veya devlet organlarından herhangi birisi bu tür kararları verirken, bunun ne tür komplikasyonlar doğurabileceğini, toplumda ne tür algılamalara ve tepkilere yol açabileceğine hesap etmeleri gerekiyor. Bunu biraz acı bir tecrübeyle de olsa bu kararla birlikte görmüş olduk. Ama nihayetinde karar düzelmiş oldu, düzelmiş olması işin sevindirici tarafı.'' Bundan sonra seçim sürecinde herkesin projelere, seçilmeye, seçimlerin iyi bir atmosferde geçmesine odaklanmasını umduğunu belirten Ergün, bir daha bu tür sürprizlerle, sevimsiz olaylarla uğraşılmasını istemediklerini söyledi. -''YSK'YA KİMSE TALİMAT VEYA TELKİNDE BULUNMUŞ DEĞİL''- YSK'nın bir yüksek yargı organı olduğunu, söz konusu kararın da yargının vermiş bir karar olduğunu dile getiren Ergün, bunların karar vermesine kimsenin etki ettiğini düşünmenin doğru olmadığını belirtti. YSK'nın nihayetinde kendi ellerindeki bilgiler ve anlayışlar çerçevesinde karar verdiğine işaret eden Ergün, ''Dolayısıyla yüksek yargı organlarına birisinin 'böyle karar verin, böyle karar vermeyin' diye bir talimat veya bir telkinde bulunmuş değil'' dedi. -''BİZİM DE MEMNUN OLMADIĞIMIZ KARARLAR VERİLDİ''- Yüksek yargı veya diğer yargı mekanizmalarının vermiş olduğu kararların zaman zaman birçok insanı rahatsız eden, memnun etmeyen kararlar olabileceğine dikkati çeken Ergün, YSK'nın kendilerini de memnun etmeyen kararlar verdiğini, kendilerinin yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilmelerini mümkün olduğunu düşündüğünü, düzenlemeyi buna göre yaptıklarını kaydetti. YSK'nın, yine seçmenlerin gümrük kapılarında oy vermesini, yurt dışında oy kullanmanın mümkün olmayacağını karara bağladığını hatırlatan Ergün, bunun da seçmenlerin ve kendilerinin hoşlarına gitmeyen bir karar olduğunu söyledi. YSK'nın bu kararının kendilerini memnun etmediğini, ama kimsenin memnun olmadı diye aşırı tepkiler vermediğini vurgulayan Bakan Ergün, şöyle devam etti: ''Yanlış olduğunu söyledik, eleştirdik, düzeltme imkanı var mı diye bir daha başvurduk, ama buna rağmen biz bir sonuç alamadık. YSK kararında ısrar etti. Vatandaşlarımız zahmet çekecekler, ama eminim yeni düzenlemelerle, yeni çalışmalarla hiç olmazsa bir sonraki seçimde vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanmaları mümkün olabilmesi sağlanabilecek.'' -TURKCELL'İN GENEL KURULU- Bir basın mensubunun daha önce hükümet komiseri gitmediği için yapılamayan Turkcell Genel Kurulunun yapıldığını, ancak genel kurulda yabancıların istediği yönetim değişikliğinin olmadığını belirtmesi üzerine Ergün, geçen genel kurulda hükümet komiserinin gidemediğini, her genel kurula aslında hükümet komiserinin gitmesinin de gerekmediğini kaydetti. Bu konuda zaten yeni TCK'da düzenleme yapıldığına işaret eden Ergün, halka açık şirketlerin genel kurullarında, halkın hukukunun korunması icap ettiğinden hükümet komiserlerinin, yani Ticaret Bakanlığı temsilcileri bulunacaklarını, genel kurulun yapılışına nezaret edeceklerini bildirdi. Hükümet komiseri gitmediği için genel kurulların yapılamaması gibi olaylarla karşılaşmanın kendilerinin de hoşuna gitmediğini ifade eden Ergün, Turkcell'in bu genel kuruluna hükümet komiserinin katıldığını ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Bunun bir mali genel kurul olduğunu belirten Ergün, mali genel kurulda yönetim değişikliğinin gündemde zaten olmadığını bildirdi. Zaten yönetim değişiklerinden ortaya çıkacak bazı sonuçların Bilişim Teknolojileri Kurumuna tabi olduğu dikkate alınarak, bunun gündeme alınmadığını anlatan Ergün, ''Dolayısıyla bir yönetim değişikliği de Turkcell'de söz konusu olmadı, ama mali genel kurul olarak gerçekleşti'' dedi.