Ergün: Vergi indirimi uzatımı söz konusu değil

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bugün itibariyle bir vergi indirimi uzatımının söz konusu olmadığını bildirdi.



Bakan Ergün, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Eylül ayı meclis toplantısına katılmak için geldiği ASO’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ergün, vergi indirimlerinin ekonomide ilaç etkisi yapan unsurlar olduğunu kaydederek, 6 aydır vergi indirimi konusunda alınan kararlarla piyasanın canlandığını söyledi. Son 3 ay içinde bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Ergün, vergi indirimlerinin azaltılarak devam etmesi yönünde bir karar aldıklarını söyledi. Geçen 3 ay boyunca da azaltılmış oranlarla devam edildiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:



'Geldiğimiz noktada ekonominin kendi bünyesinde artık bir toparlanma süreci içine girdiğini ve vergi indirimleri dışında da başka unsurların kendi içinde oluşturulabileceği kanaatine vardık. Özellikle otomotiv, beyaz eşya, mobilya, elektronik gibi sektörlerde vergi indiriminin önemli bir katkısı olduğunu gördük. Vergi indirimleri eğer gereğinden fazla uzatılırsa bunun artık faydası olmaktan ziyade aynen etkisi olmayan bir ilaç gibi uyuşturucu etkisi meydana getiren ilaç gibi olması ihtimali de var. Vaktinden çok önce de kesersiniz vergi indirimini bu sefer de tedavinin gerçekleşmemesi gibi bir tablo ortaya çıkar.'



Ergün: Hurda indirmi çalışmamız sürüyor



Bakan Ergün, bugün gelinen noktada artık ekonominin kendi bünyesinde bu sorunu aşabileceği, kendi iç mekanizmaları ile ekonominin normal seyrinde üretim tüketim dengesini koruyabileceğini düşündüklerini bildirdi.



Nihat Ergün, 'Bu nedenle bugün itibariyle bir vergi indirimi uzatımı söz konusu değil. Otomotiv sektörüyle ilgili hurda indirimi çalışmamız devam ediyor' dedi.



Hurda indirimi konusunda bir teslimat sistemi oluşturduklarını kaydeden Ergün, bu çalışmanın biraz zaman alacağını söyledi. Şu anda Hurdasan’ın hurda indiriminde teslim sistemini kullandığını anlatan Bakan Ergün, teslim şartıyla hurda indirimi uygulamasının mümkün olduğunun altını çizdi. Teslimatların nerede yapılacağının, hurdanın ne şekilde ayrıştırılacağının önemine dikkat çeken Ergün, otomobil hurdasının ayrıştırılmasının çok ciddi bir ekonomi yaratacağını söyledi.



'Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor' diyen Ergün, otomotiv sektörü ile ilgili devreye sokmak istedikleri uygulamanın hurda indirimi olduğunu bildirdi. Bakan Ergün, çalışmaları beklemek gerektiğini de belirterek, Türkiye’de otomobil sektöründe doymamış bir piyasanın olduğunu da sözlerine ekledi.