-ERGÜN: TÜRKİYE, YATIRIM İÇİN EN DOĞRU ADRES VERONA-ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin yatırım için en doğru adres olduğunu belirtti ve İtalyan işadamlarını Türkiye'deki firmalarla ortak iş yapmaya çağırdı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Ergün, İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen SAMOTER İş Makinaları Fuarının açılış törenine katıldı. Bakan Ergün açılış töreninin ardından Fuarda yer alan ve aralarında Hidromek'in de bulunduğu Türk firmalarının standlarını ziyaret etti. Ergün'e fuar ziyareti sırasında Makina İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ile Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Divriş de eşlik etti. Temasları kapsamında İtalya Ulaştırma Bakanı Altero Matteoli ile de biraraya gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, daha sonra İMDER tarafından düzenlenen 'Türkiye Avrupa'nın Parlayan Yıldızı' konulu konferansa katılarak bir konuşma yaptı. Ergün, konuşmasında fuarda 10 Türk firmasının bulunduğunu belirtti ve bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandığını kaydetti. Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Ergün, iki ülke ilişkilerinin makina sektöründe de yoğunlaşması gerektiğini söyledi. -İTALYAN FİRMALARINA DAVET- İtalya'daki firmaların makina sektöründe dünyada iyi yere sahip olduğuna dikkati çeken, özellikle de küçük ve orta boy işletmelerin bu konuda yakın işbirliğine girmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, şöyle devam etti: ''Türkiye, yatırım için en doğru adres. Neden? Çünkü son 10 yılda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Ülkede güven ve istikrar ortamı sağlandı. Türkiye, demokrasisini güçlendirdi, hukuk zeminini güçlendirdi ve uluslararası ilişkilerini sağlam zemine oturttu. Türkiye'de artık bütçe açıklarından, yüksek faiz oranlarından, yüksek enflasyondan kaynaklanan riskler bulunmuyor. Türkiye'de işbirliği ve yatırım yapmak için büyük fırsatlar var. Yatırımlara, özellikle de teknolojik yatırımlara ciddi destek veriyoruz. Türkiye'de iş yapan İtalyan firmalara sorun, onlar memnuniyetlerini aktaracaklardır. Ben, Türkiye'de iş yapıp da pişmanlık duyan İtalyan firması duymadım. Yeni İtalyan firmalarını Türkiye'deki firmalarla ortak iş yapmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum.''