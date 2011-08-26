-Ergün: Teşvik sistemini yeniden revize edeceğiz KOCAELİ (A.A) - 25.08.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, teşvik sistemini kapsamlı bir şekilde revize edip, arızalı yönlerini giderecek, gerekirse yeni unsurları devreye alacaklarını belirterek, ''Kamu ihalelerinde ise uluslararası ticaret kurallarını ihlal etmeden Türkiye'de üretilen ürünler lehine bir dönem başlatacağız'' dedi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuşan Ergün, Kocaeli'nin Türkiye'nin en küçük illerinden birisi olmasına rağmen, imalat sanayinde en çok üretim yapan ikinci il olduğunu söyledi. Kocaeli'yi böyle önemli bir üretim şehri haline dönüştüren sanayicilerle bir araya gelmenin ve istişare ortamı yakalamanın çok önemli olduğunu belirten Ergün, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasında özel sektörün kilit bir rol oynadığını, bu nedenle iş dünyasının toplantılarına iştirak etmenin, sorunlarını dinlemenin, yaşanan gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın, herkes açısından son derece faydalı olduğunu kaydetti. Bu tür buluşmalar vesilesiyle uyguladıkları politikaların etkilerini daha iyi ölçtüklerini ve iş dünyasını rahatlattıklarına dikkati çeken Ergün şöyle devam etti: ''Politikaların etkilerini daha iyi ölçme ve iş dünyasını daha fazla rahatlatmak için neler yapabileceğimizi tespit etme imkanına sahip oluyoruz. 12 Haziran seçimleri, güven ve istikrar vurgusunu güçlendirmiş, ülkemiz ve milletimiz açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Son 9 yıllık süreçte, Türkiye'nin birçok kanayan yarasına neşter vurduk, artık çözülmez denen sorunların çözülebileceğini gösterdik. Bundan 50 yıl önce yapılması gereken işleri, büyük bir süratle tamamladık. İşte sayın Başbakanımız, bu hafta içinde, Ankara-Konya arasındaki mesafeyi 1,5 saate indiren yüksek hızlı tren hattının açılışını yaptı. İnsan, böyle önemli icraatların hayata geçtiğine şahit oldukça bir yandan seviniyor, ancak diğer yandan hayıflanıyor. Kendi kendine, Türkiye gibi bir ülkenin hızlı tren hatlarını çok daha önceleri tamamlamış olması gerekmez miydi? diye soruyor. Elbette bugün geçmişe takılmanın bir anlamı yok. Şimdiye ve geleceğe odaklanmak, bugünün ve yarının sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap üretmek gerekiyor.'' Bakan Ergün, son 9 yıldır geçmiş günün hesabını yapmadıklarını, gece gündüz ülkeyi daha ileriye taşımak için, daha gelişmiş bir Türkiye oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı. Artık yüzde 70'lere dayanan faiz ve enflasyon oranlarının, yüksek bütçe açıklarının ve paranın sonundaki 6 sıfırın olmadığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu: ''Türkiye, son yıllarda özellikle mali disiplini oluşturma ve ekonomiye direnç kazandırma noktasında çok önemli mesafeler kat etti. Ekonomide güven ve istikrarı sağladık. Çünkü güven ve istikrarın olmadığı bir ortamda, özel sektörün rekabet gücü kazanamayacağını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, büyük fedakarlıklarla oluşturduğumuz bu güven ortamını korumaya, bütçe dengelerini muhafaza etmeye büyük önem veriyoruz. Şu rakama dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu yılın ilk yarısında merkezi bütçemiz son 41 yılın rekoruna imza atarak, 2,9 milyar dolar fazla verdi. Bu yılın seçim yılı olmasını ve seçim ortamında havada uçuşan vaatleri de dikkate aldığımızda, bu başarı çok daha büyük bir anlamlı ve değer taşıyacaktır. Ekonomi yönetiminin seçim yılında dahi popülizmden uzak durması ve bütçe hassasiyetini sürdürmesi, bu ülkede ne kadar samimi, ciddi ve akılcı bir ekonomi yönetimi olduğunu göstermek için kafidir.'' Ergün, Türkiye'nin 2008 yılının sonlarında başlayan küresel ekonomik krize bu güçlü makro ekonomik yapısıyla karşılık verdiğini ve Türkiye'nin krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydetti. -Üretim kapasitesini artırma çalışması- Rekabetin ARGE'de, tasarımda, markalaşmada, yenilikte ve teknolojide aranması gerektiğini kaydeden Ergün, bu nedenle, teknoparklara, ARGE merkezlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin ilk bilişim vadisini Muallimköy'de kurma çalışmalarını devam ettirdiklerini anlatan Ergün, şöyle konuştu: ''Bir tekstil firmamız, kendi kendine temizlenen bir kumaşla ilgili patent başvurusunda bulunmuş. Bu kumaşın üzerindeki, çay, kahve, meşrubat ve yağ gibi lekeleri temizlemeniz için, kumaşı güneşe çıkarmanız yetiyor. Biz yıllardır rekabeti geride değil ileride arayalım derken, işte bu tür buluşları ve yeni ürünleri geliştirmekten bahsediyoruz. Bizim dış ticaret açığını azaltmamız, üretimde yerli girdi miktarını artırmamız ve küresel markalar oluşturmamız, bu tür faaliyetlerle mümkün olacaktır. Yoksa döviz kuruna müdahale etmek veya ithalatı vergilendirmek gibi çözümler, sadece kısa vadeli çözümler olacaktır. Kalıcı çözümün yolu, dışarıya değil kendimize bakmak ve üretim kalitemizi artırmaktan geçmektedir. Zamanı geldikçe, şartlar olgunlaştıkça, bu ülkenin üretim kapasitesini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Mesela çok kısa bir süre içinde OSB'lerde bedelsiz veya indirimli arsa tahsisi yapmaya başlayacağız. Teşvik sistemini kapsamlı bir şekilde revize ederek, arızalı yönlerini giderecek, gerekirse yeni unsurları devreye alacağız. Kamu ihalelerinde ise uluslararası ticaret kurallarını ihlal etmeden Türkiye'de üretilen ürünler lehine bir dönem başlatacağız.'' -YERLİ ÜRETİME DESTEK- Devletin sahip olduğu büyük alım gücünün bugüne kadar fiyatların aşağı çekilmesi için kullanıldığını dile getiren Ergün, artık bu gücün ülkede üretim yapılması için bir teşvik aracı olarak kullanılacağına dikkati çekti. ''Mesela öğrencilerimize dağıtacağımız elektronik kitapların ihalesinde, burada üretim yapma şartını arayacağız'' diyen Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: ''Böylece ülkemizde önemli bir sektörde yatırım yapılmasını, istihdam oluşmasını, paramızın burada kalmasını sağlayacağımız gibi, orta vadede bu tür sektörlerin gelişmelerini de sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız strateji belgelerinin hazırlanmasında reel kesimle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcayacağız. Bu belgelerin uygulanma ve mikro reformların hayata geçiş sürecinde de sizlerle birlikte hareket etmeyi, en doğru olanı birlikte bulmayı arzu ediyoruz. Türkiye, son 9 yılda elde ettiği kazanımları koruyacak, her geçen gün üstüne yeni bir şeyler ilave edecek, 2023 hedeflerine muhakkak ulaşacaktır. Bu sürecin başarısında, reel sektörün kaydedeceği mesafe, önemli bir kıstas olacaktır. Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yatırım ortamını iyileştirmeye, iş yapmayı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyip firmaların kendilerini geliştirmelerini, rekabet gücü kazanmalarını sağlayacak adımları da kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. İş dünyamızla son 9 yılda sergilediğimiz uyum ve birlikteliği daha da güçlendirecek, bu ülkenin geleceğini sizlerle birlikte inşa edeceğiz.''