-Ergün: Terör ticaretin artmasına da engel İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, terörün, Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin, karşılıklı yatırımların artmasının da önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, ''Iraklı kardeşlerimizin, askeri operasyonlara maruz kalan bir sınır yerine, gümrük kapılarının açıldığı, ilişkilerin güçlendiği, yatırımların önünün açıldığı bir sınır bölgesini tercih ettiklerinden eminiz'' dedi. Irak Al-Anbar 2. Uluslararası Yatırım Konferansı'nda konuşan Ergün, Türkiye'nin, tüm dünya ülkeleriyle iyi, kalıcı ve herkesin kazançlı çıkacağı bir anlayışa dayalı ilişkiler kurmak isteyen bir ülke olduğunu kaydetti. Ergün, Türkiye'nin, son 9 yılda diğer birçok alanda olduğu gibi, dış politika alanında da önemli bir değişim yaşadığını ifade ederek, sorun odaklı bir dış politika anlayışının yerini, çözüm odaklı bir anlayışın aldığını ifade etti. Bakan Ergün, Irak'taki gelişmelerin, sorunlar çözümünde askeri usullerden ziyade, diplomasi kanallarını açık tutmak gerektiğini dile getirerek, savaşın, Irak'ın istikrarını ciddi şekilde sarstığını, bundan sadece Irak'ın değil, bütün bölgenin etkilendiğini ifade etti. Bugün Türkiye'nin yaşadığı terör sorununun da bir bakıma bu istikrarsızlıktan ve yönetim boşluğundan nemalandığını belirten Ergün, şunları söyledi: ''Bu sorunun çözümü için gerek Irak yönetimiyle gerek bölgesel yönetimle çok yakın bir ilişki halindeyiz. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Terör örgütünün Kuzey Irak'taki faaliyetleri, sadece Türkiye'yi tehdit etmez, terör örgütünün yarın başka amaçlar uğruna Iraklı kardeşlerimiz için de bir tehdit oluşturmayacağının garantisi yoktur. Terör, iki ülke arasındaki ticaretin, karşılıklı yatırımların artmasının da önündeki en büyük engeldir. Iraklı kardeşlerimizin, askeri operasyonlara maruz kalan bir sınır yerine, gümrük kapılarının açıldığı, ilişkilerin güçlendiği, yatırımların önünün açıldığı bir sınır bölgesini tercih ettiklerinden eminiz. Hükümet olarak, hem merkezi Irak hükümetiyle ilişkilerimizi genişlettik hem de dost ve kardeş topluluklarla diyaloğumuzu güçlendirdik.'' Bakan Ergün, Irak ile karşılıklı ticareti artırmak kadar, karşılıklı yatırımları artırmak konusunda da kararlı olduklarını ifade ederek, Irak, savaş sonrasında yeniden yapılanma süreci içinde olan bir ülke olduğu için, müteahhitlik hizmetlerinde önemli bir potansiyele sahip bulunduğunu söyledi.