-ERGÜN: SEÇİM SONRASI DÖNEMDE, KREDİ NOTUMUZ ARTABİLİR İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Önümüzdeki seçim sonrası dönemde kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye rahatça çıkacağını söyleyebiliriz'' dedi. Capital dergisince düzenlenen ''Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi'' araştırmasında ilk sıralarda yer alan 24 firmaya ödülleri törenle verildi. Törende konuşan Ergün, bakanlık olarak, ''Girişimci Bilgi Sistemi Projesi'' ile kamunun elinde bulunan özel sektöre ait tüm verileri entegre eden bir yapı oluşturduklarını belirtti. Ergün, böylece Türkiye'de faaliyet gösteren ekonomik aktörlere ilişkin verileri ortak bir havuzda toplayacak, tasnif edecek ve bilgi oluşturacaklarını anlattı. Kamu kesiminin politika oluştururken, analistler ve akademisyenlerin araştırma yaparken, girişimcilerin ise yatırım kararı alırken bu bilgileri kullanabileceklerine işaret eden Ergün, proje tamamlandığında, özel sektöre ait üretim, istihdam, enerji tüketimi, finansal tablolar ve dış ticaret rakamları gibi ekonomik faaliyet bilgilerinin sektörel ve bölgesel bazda analiz edilebileceğini kaydetti. Ergün, küresel krizde, Türkiye ekonomisinin dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu, Türkiye'de sağlanan güven ve istikrar ortamının olumlu sonuçlarını herkesin gördüğünü anlattı. Dünyada birçok ülke hala krizin etkileriyle boğuşurken, Türkiye'nin bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 8,9 oranında büyüdüğüne ve dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğuna dikkati çeken Ergün, ''Gerçekten de Türkiye, 2009'un son çeyreğinden itibaren öyle güçlü bir büyüme sürecine girdi ki, erken davranan girişimciler, son derece karlı bir iş yapmış oldular. Hala geç değil, birçok ülkede krizden çıkış çok yavaş seyrediyor; bu nedenle, sizleri bir kere daha yatırım yapmaya davet ediyorum'' dedi. Ergün, geçtiğimiz günlerde, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunda indirim olabileceğini açıkladığını anımsatarak, bir başka kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch'in de bu ay Yunanistan'ın notunu, olası bir not indirimi için negatif incelemeye aldığını açıkladığını aktardı. Bazı Avrupa ülkelerinde sıkı ekonomi politikaları uygulandığını, maaşların azaldığını, işten çıkarmaların devam ettiğini, emeklilik haklarının ertelendiğini anlatan Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buna mukabil Türkiye, bütçe açıklarını azaltmaya, borç yapısını iyileştirmeye, özel sektöre ağırlık vermeye devam ediyor. Şu an mecliste görüşülmekte olan 2011 bütçesi de, ayakları yere sağlam basan, büyüme odaklı bir anlayışla hazırlanmıştır. Seçim yılı olmasına rağmen, bütçede yatırımcıların aklına en ufak bir şüphe düşürebilecek herhangi bir popülist yaklaşıma izin vermedik. Türkiye, önümüzdeki yıl da yoluna güven ve istikrar zemini üzerinde devam edecektir. Önümüzdeki seçim sonrası dönemde, kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye rahatça çıkacağını söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'nin bu seviyeye çok daha önce çıkması gerekirdi; bizden çok daha kötü durumda olan ülkelerin kredi notu bizden yüksek durumda. Oysa bu yıl ortaya koyduğumuz performans dahi, Türkiye'nin aslında nerede olması gerektiğini gösteriyor. Hatırlarsanız, 2010 başlarında Türkiye ekonomisine dair yapılan tahminler, büyümenin yüzde 3-4 bandında olacağını öngörüyordu. Bugün Türkiye'nin yüzde 8'lere yaklaşan bir büyüme oranına ulaşacağı noktaya gelmiş bulunuyoruz. Öncü göstergelere bakarsak, dördüncü çeyrekte de iyi bir performans göstereceğimizi görüyoruz.'' Nihat Ergün, Türkiye'nin yıllardır ihtiyaç duyduğu Sanayi Strateji Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını ve 5 Ocakta reel sektör temsilcilerinin de katılımıyla kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi. Ergün, ''Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri sektörlerine yönelik strateji belgesini uygulamaya koyduk. Demir-Çelik, Kimya, Makine ve Otomotiv sektörlerine ait strateji belgelerini Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunduk, Elektrik-Elektronik ve Seramik sektörlerine yönelik strateji belgelerini ise tamamlanma aşamasına getirdik'' dedi. -ÖDÜLLER- Capital dergisinin bu yıl 13'üncü kez düzenlediği ''Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi'' araştırması sonuçlandı. ''Cirosu en yüksek ilk 3 şirket'', ''Cirosunu en fazla artıran ilk 3 şirket'' ve ''Karını en çok artıran ilk 3 şirket'' kategorilerinin de aralarında bulunduğu toplam 8 kategorinin liderleri belirlendi. Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen törenin ev sahipliğini Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ile Capital Dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş yaptı. Gecede ''En büyük ilk 3 şirket'' kategorisinde; Tüpraş, Petrol Ofisi, Telekom, ''Cirosunu en çok artıran şirketler'' kategorisinde; Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri, Özgün İnşaat Taahhüt, Aksa Enerji Üretim, ''En çok istihdam sağlayan şirketler'' kategorisinde; Türk Telekom, Enka İnşaat, Arçelik, ''İstihdamını en çok artıran şirketler'' kategorisinde; Doğa Organik Gıda, Vegatel İletişim Hizmetleri, Altınyıldız Mensucat, ''En çok kar eden şirketler'' kategorisinde; Türk Telekom, Turkcell, Enka İnşaat, ''Karını en çok artıran şirketler'' kategorisinde; Kümaş Kütahya Manyezit, Tat Konserve, Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi, ''En çok ihracat yapan şirketler'' kategorisinde; Oyak Renault, Arçelik ve Vestel Elektronik, ''İhracatını en çok artıran şirketler'' kategorisinde; GSD Dış Ticaret, Birgi Birleşik Giyim, Indesit Company Beyaz Eşya ödül aldı. Yaşar Holding Başkanı Selçuk Yaşar'ın ''Onur Ödülü''ne layık görüldüğü geceye, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu, AVIVA Genel Müdürü Ertan Fırat ve Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Attila Kurama gibi isimlerin yanı sıra birçok iş adamı, üst düzey yönetici ve bürokrat katıldı.