-Ergün sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretimindeki artışa ilişkin olarak, ''geçen yıl Ekim ayında oldukça yüksek bir endeks rakamı vardı. Bu büyük baz etkisine rağmen yıllık bazda yüzde 7,3 gibi bir artış, ülkemizin üretim iştiyakını açıkça göstermektedir'' dedi. Bakan Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan sanayi üretimi verilerini AA muhabirine değerlendirdi. Nihat Ergün, sanayi üretiminin Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 oranında arttığını, takvim etkisinden arındırılmış endeksin yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki aya göre yüzde 4,4 artış gösterdiğini hatırlattı. ''Bugün açıklanan rakamla birlikte 2005 yılında başlanan yeni serinin en yüksek rakamına ulaşmış olduk'' diyen Ergün, piyasa beklentilerinin yüzde 4 civarında olduğu düşünülürse, sanayi üretim endeksinin, geçen ay olduğu gibi bu ay da piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Sanayi üretiminde geçen yılın Ekim ayında oldukça yüksek bir endeks rakamı olduğuna dikkat çeken Ergün, bu büyük baz etkisine rağmen, yıllık bazda kaydedilen yüzde 7,3 gibi bir artışın, ülkenin üretim iştiyakını açıkça gösterdiğini ifade etti. Son verilerle birlikte Türkiye ekonomisinin yıl sonu itibariyle güçlü bir büyüme sergileyeceğinin bir kere daha anlaşıldığını belirten Ergün, ''Özellikle Avrupa'da yaşanan borç krizinin artık neredeyse siyasi bir krize dönüştüğü bir ortamda bu rakamlara ulaşmamız, Türkiye'nin ekonomi ve siyasette oluşturduğu güven ve istikrar ortamının bir sonucudur. Elde edilen başarı, aynı zamanda, sanayicilerimizin krizlerden korkmadan yollarına devam etmelerinden de kaynaklanmaktadır'' dedi. -''Artık üreten ülkeyiz''- Türkiye'nin artık ''üreten'' bir ülke haline geldiğini, büyümenin lokomotifinin de reel sektör olduğunu ifade eden Ergün, bundan sonra yapılması gerekenin; çok üretmek kadar kaliteli ve yüksek katma değerli üretim yapmak olduğunu söyledi. Ergün, üretim ve ihracatın içinde ileri teknolojili ürünlerin payını artırmak gerektiğini vurguladı. Ülkenin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin her geçen gün arttığını belirten Ergün, şunları kaydetti: ''Son ABD ziyaretimde, Silikon Vadisi'nde ve üniversitelerde önemli temaslarımız oldu. Yine Microsoft, Google ve Apple gibi firmaların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptık. ABD ziyaretimde şu gerçeği net bir şekilde gördüm; AR-GE ve inovasyon yapan firmalar, krizlerden en az etkilendikleri gibi krizi fırsata çevirme ihtimallerini de artırıyorlar. Yaptığımız görüşmelerde, ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği, risk sermayesi fonları, AR-GE destekleri, Bilişim Vadisi gibi konularda atabileceğimiz adımları daha iyi görmüş olduk. Önemli firmalara Türkiye'deki yatırım ortamını ve AR-GE desteklerini anlattık. Yakın zaman içinde, özellikle bilişim ve yazılım gibi sektörlerde ülkemize önemli yatırımlar yapılacağını düşünüyorum, ancak daha da önemlisi kendi içimizden bu tür kritik sektörlerde önemli markalar oluşturacağımıza inanıyorum.'' Bakan Ergün, AR-GE ve inovasyon becerisini artıran Türkiye'nin, 2023 hedeflerine çok daha rahat bir şekilde ulaşacağını da sözlerine ekledi.