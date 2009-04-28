Ergun Penbe eski takımına karşı



Ligde Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak Hacettepe’nin Teknik Sorumlusu Ergün Penbe, uzun yıllar formasını giydiği ve bir çok başarılara imza attığı Galatasaray’a karşı ilk kez teknik sorumlu olarak çıkacak.



Turkcell Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak Hacettepe'nin teknik sorumlusu Ergün Penbe, ligde kalan 5 maçlarına da kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



Uzun yıllar formasını giydiği ve birçok kupa kaldırdığı takımı Galatasaray'ın karşısına ilk kez teknik patron olarak çıkacak Ergün Penbe, Hacettepe'nin sezon boyunca iyi oynadığını, ancak neticeye gidemediğini belirterek, ''İyi oyunu neticeye götüremezseniz bu tür durumlara düşebilirsiniz. Genelde takımın ortaya koyduğu oyundan memnundum, ancak basit gol yiyor, zor gol atıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında son dakikada da olsa golü bularak netice almayı başardık. Bu galibiyet takıma büyük moral oldu'' dedi.



Turkcell Süper Lig'de 5 maçlarının kaldığını kaydeden Penbe, ''Bu karşılaşmalarda galip gelebilmek prestijimiz açısından çok önemli. Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı da bunlardan biri. 2 haftadır ortaya koyduğumuz iyi oyunu bu karşılaşmada da sergileyerek sahadan galip ayrılan taraf olmak istiyoruz. Alttaki ya da üstteki takımların durumu bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray maçına da kazanmak için çıkacağız'' diye konuştu.



