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Spor

Ergün Penbe: Büyük takım faktörü

07 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş, Hacettepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından mikrofonlara konuşan Hacettepe Teknik Direktörü Ergün Penbe, büyük takım faktörünün maçın kaybedilmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Ergün Penbe, "Maça iyi başlamadık. 15 dakikada kalemizde iki gol gördük. Maçın iki dönüm noktası vardı. Birincisi yediğimiz erken goller, ikincisi de Hakan Arıkan'ın kurtardığı iki top. Geri düşmemize rağmen toparlandık. Silkelendik. İlk golü bulunca moralimiz düzeldi. İkinci golü de yakalayabileceğimiz sırada kendi hatalarımızdan yediğimiz gol planlarımızı alt üst etti. İşte bu da büyük takım olma faktörü. 15 dakika hariç, oynanan futboldan memnunum. Bu futbol kalan 11 maç için ümit verdi" dedi.

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