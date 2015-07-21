Ergun Özen, Garanti Bankası'ndaki rekor genel müdürlük süresini noktalıyor

Garanti Bankası’nın çoğunluk hissesinin İspanyol ortağı BBVA’ya geçmesiyle birlikte, bankada beklenen yönetim değişikliği gerçekleşti. Türkiye’de bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, 15,5 yıldır sürdürdüğü Garanti Bankası Genel Müdürlüğü görevini yardımcılarından Ali Fuat Erbil’e bırakacağı öğrenildi. Özen, başkanlığını Doğuş grubunun sahibi Ferit Şahenk’in sürdürdüğü Garanti Bankası Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürecek.

BBVA’nın geçen Kasım ayında Garanti Bankası’nın Doğuş Grubuna ait yüzde 14.89 hissesini de alarak payını yüzde 39.9’a çıkarmasına geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) onay gelmişti.

Habertürk’ten Sefer Yüksel’in haberine göre; 1 Nisan 2000’den bu yana Garanti Bankası Genel Müdürü olan Ergun Özen, koltuğunu, 1999 yılından bu yana genel müdür yardımcısı görevini yürüten Fuat Erbil’e bırakıyor. Erbil’in, genel müdürlük koltuğuna geçişinin eylül ayında gerçekleşeceği öğrenilirken, Ergun Özen ise Garanti Bankası yönetim kurulu üyesi görevini yürütmeye devam edecek.

Eylül ayında gerçekleşecek olan bu görev değişikliği aslında sadece Garanti Bankası için değil, Türk bankacılık sektörü için de önemli bir bayrak değişimi olacak. 2000 yılında Garanti Bankası’nın başına geçen Ergun Özen, 15.5 yıl ile sektörde en uzun süre genel müdürlük yapan sektörün duayen yöneticilerden biriydi.

Koltuğu en yakın çalışma arkadaşına devredecek

Özen’in koltuğu devredeceği 23 yıllık bankacı Fuat Erbil, 1999 yılından bu yana genel müdür yardımcılığı yaptığı bankada Özen’in en yakın ekip arkadaşlarından biri olarak biliniyor. 1997’de Garanti’ye Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olarak katılan Erbil, Mart 2012’ye kadar bireysel bankacılıktan sorumluyken, o tarihten bu yana kurumsal bankacılık, finansal kurumlar, yurtdışı şube, temsilcilikler ve nakit yönetimi alanlarından sorumlu olarak görev yapıyordu.

Ergun Özen kimdir?

1960 yılında Ankara’da doğan Ergun Özen, TED Ankara Koleji'nden ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bitirdi. Eğitimine ABD’de devam ederek State University of New York, Ekonomi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.

Bankacılığa, 1987 yılında İş Bankası’nda başlayan Özen, 1992 yılında girdiği Garanti Bankası’nda 2000 yılında genel müdür oldu.

Genel müdürlük koltuğuna oturduğu ilk yıllarda bankanın karşılaştığı sıkıntılı günleri başarıyla atlatan Özen, Ağustos 2001 itibarıyla Doğuş Grubu bünyesindeki Körfezbank ile Osmanlı Bankası birleşmesini, hemen ardından da Aralık 2001’de Osmanlı Bankası’nın Garanti Bankası bünyesine dahil olması operasyonlarını yürüttü. Garanti Bankası Ergun Özen yönetiminde, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri haline geldi, Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Özen’in genel müdürlük döneminde bankaya, önce dünya devi General Electric, daha sonra da İspanyol BBVA ortak oldu.