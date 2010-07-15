-ERGÜN: ''İŞSİZLİK YÜZDE 10'UN DA ALTINA İNECEK'' TEKİRDAĞ (A.A) - 15.07.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Türkiye ekonomisi yüzde 6'nın üzerinde sürekli ve istikrarlı bir büyüme trendi gösterdi. İşsizlik rakamlarını yüzde 10'un da altına çekebileceğimiz noktaya doğru ilerliyoruz'' dedi. Ergün, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da, Vali Zübeyir Kemelek ve Belediye Başkanı Adem Dalgıç'ı makamında ziyaret etti. Valilik Kültür Merkezi'ndeki toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladığını belirterek, geçen yıla göre işsizlik oranının düştüğünü belirtti. İşsizlik oranının bir dönem yüzde 13-14 rakamına takıldığını, şimdi ise bu rakamın yüzde 12 oranına düştüğünü ifade eden Ergün, ''Geçen yıl işsizlerin sayısı 3 milyon 600 bindi. Şimdi ise bu rakam ekonomik krize rağmen yaklaşık 3 milyona gerilemiş durumda'' dedi. İşsizlik rakamlarının bir dönem yüzde 16 seviyelerine çıktığını anlatan Ergün, geçen yıl Şubat ayından bu yana kayıpları telafi etmeye başladıklarını söyledi. Ergün, sanayi ve ihracat artışının işsizlik rakamlarını aşağı çektiğini kaydetti. Bir gazetecinin, işsizlik oranının düşmesinde mevsimlik işçilerin etkisinin olup olmadığı sorusunu Ergün, şöyle cevapladı: ''Artık TÜİK mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış durumda. Bu durumda iken bile işsizlik rakamlarının düştüğü görülüyor. Tabii ki yaz mevsiminde istihdam arttığı gibi kışın gerileme olabilir ama yılın ortalamasında artık çok yüksek rakamlar görmek yerine işsizlik rakamlarının çekildiğini görüyoruz.'' -''KIRILAMAYAN YÜZDE 10'LUK BARAJ''- İşsizlik oranının yıllardır yüzde 10'un altına düşürülemediğini belirten Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İşsizlikte, yüzde 10 bizim için bir baraj noktası gibi. Çünkü yıllardan beri bu kırılması zor bir nokta. Geçen dönemde 27 çeyrek üst üste ekonomimiz ortalama yüzde 6 civarında arttığı halde işsizlik oranı yüzde 10'lar seviyesinde kaldı. Demek ki bizim bazı Avrupa ülkelerinden farklı özelliklerimiz var. Stok işsizliğimiz var, köyden kente göçümüz var, sürekli teknolojik değişim var, genç nüfusumuz var, kadınların iş gücü oranına katılması gibi stok rakamlar var. Bunlar yüzde 10'luk barajı kırmamazı zorlaştıran özellikler. '' Türkiye ekonomisinin yüzde 6'nın üzerinde sürekli ve istikrarlı bir büyüme trendi gösterdiğini vurgulayan Ergün, ''İşsizlik rakamlarını yüzde 10'un da altına çekebileceğimiz noktaya doğru ilerliyoruz. Şu anda yüzde 5-6'lık büyümeler bizim ancak nüfus artışıyla iş gücüne katılım oranında istihdam sağlayabiliyor. Onun ötesinde stokları eritebilme gibi bir noktaya gelebilmemiz için yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme rakamını yakalayabilmemiz lazım'' şeklinde konuştu.