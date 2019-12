-Ergün: Geleceğe dair umutlarımız artıyor KIRKLARELİ (A.A) - 28.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Ne kadar girişimci ruha sahip insan potansiyelimizin olduğunu gördükçe geleceğe dair umutlarımız her geçen gün daha da artıyor'' dedi. Bakan Ergün, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki NNT Nanoteknoloji A.Ş ARGE Merkezi'nin açılışında, katıldığı bir çok program arasında kendilerini en çok sevindirenlerin tesis açılışları olduğunu ifade etti. Açılan her fabrikanın yaptığı üretim, ihracat ve oluşturduğu istihdamla Türkiye'nin hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına vesile olduğunu ifade eden Ergün, hükümet olarak Türkiye'de özel sektörün yaptığı yatırımları arttırmak için yoğun bir çaba ve gayret içerisinde olduklarını söyledi. Ülkelerin özel sektör eliyle gerçek zenginliği yakaladığını anlatan Bakan Ergün, şöyle devam etti: ''Devlet ona altyapı hazırlar, önünü açar ve işini kolaylaştırır. Bizler de onu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle son 10 yıl içerisinde makro istikrarı yakalamak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ve bunları kökleştirmek için attığımız adımların artık yavaş yavaş meyvelerini topluyoruz. 2002 yılında 43 milyar lira olan özel sektör yatırımları 2010 yılında 164 milyar liraya ulaşmıştır. Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde devam eden büyüme süreci ile birlikte bu rakamların daha fazla artacağından kuşku yoktur.'' -Nitelikli yatırım- Şartların Türkiye'nin lehine gelişmekte olduğunu vurgulayan Ergün, ''Yeter ki Türkiye kendi içinde doğru adımlar atsın, yeter ki biz yanlış işler yapmayalım. Dünyadaki gelişmeler kesinlikle ülkemizin menfaatine sonuçlar doğuracak gelişmelerdir, tabii iyi takip edersek'' dedi. Son 10 yılda Türkiye'nin üretim yapısında, düşük teknoloji ürünlerden orta ve ileri teknoloji ürünlere yüksek katma değerli ürünlere doğru başarılı bir dönüşüm yaşandığını, buradaki örneklerin de bu başarılı dönüşümün göstergesi olduğunu dile getiren Bakan Ergün, ''Bor madeni taş toprak olarak da satarsanız, bir lira kazanırsınız. Ama bor madeninin türevlerini sanayide kullanırsanız o zaman bunu bin liraya satarsınız. Kilosunu bir liraya satmak var, gramını bin liraya satmak var'' dedi. İşadamlarının düşük teknolojili ürün ve sektörlerden çok, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürün ve sektörlere daha çok yatırım yapmayı planlamalarını isteyen Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kalıcı zenginlik, ARGE'de, inovasyondadır, ona yönelmemiz lazım. İnsanlığa sınırlarını zorlatan ve yeni ufukları açan nanoteknoloji bu açıdan bakanlığımızın en çok önem verdiği alanlarımızın başında gelmektedir. Bugün dünyada nanoteknoloji artık, tıptan elektroniğe enerjiden tarıma hemen hemen her alanda uygulanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 2004 yılında dünyada nanoteknoloji ürünleri pazarı 13 milyar dolar iken, bu rakamın 2014 yılında 2,6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Çünkü bu alan çok gelişmeye açık ve yapılacak çok iş var.'' -Bor'un önemi- NNT Nanoteknoloji A.Ş'nin, bor konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken bir firma olduğunu anımsatan Ergün, ülkemizde, bor madeni üzerinde en çok konuşulan ve spekülasyonları son derece açık konuların başında geldiğini kaydetti. Bor madenlerinde dünya rezervlerinin yüzde 65'inin ülkemizde olduğunu işaret eden Ergün, şunları kaydetti: ''Ama dünya bor piyasasının yüzde 65'ini Amerika Birleşik Devletleri hakim. Biz taş toprak olarak sattık, onlar türev olarak sattı. Onlar teknoloji ile birleştirdiler, biz taş toprak gibi sattık. Başkası da o taşın toprağın içindeki cevheri, keşfedilmemiş alanları keşfederek onları sattı. Şimdi bizde kendi rezervimiz içindeki keşfedilmemiş alanları keşfediyoruz. Bu bor sağlıkta bir işe yarar mı? Bu bor malzeme teknolojisinde, ilaçta, çimentoda, tekstilde bir işe yarar mı? İşe yarayacağı birçok keşfedilmemiş alan var ve bizde onlar yavaş yavaş keşfediyoruz. Boru katma değere dönüştüren bir çaba içerisindeyiz.''