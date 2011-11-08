-Ergün: ''Erciş'te eskisinden daha canlı hayat sağlanacak'' VAN (A.A) - 08.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Erciş'te eskisinden daha canlı, daha dinamik bir hayat sağlanmış olacak'' dedi. Van'daki temaslarının ardından Erciş'e gelen, Türk Kızılay'ı tarafından oluşturulan Yenişehir çadır kentini eşi Güner Ergün ile birlikte ziyaret eden ve çadırda yaşayan depremzede ailelerin sorunlarını dinleyen Ergün, burada çadır da kalan depremzedelerle ayaküstü sohbet etti. Depremzedelerle sohbeti sırasında bölgenin bir deprem kuşağında bulunduğunu belirten Ergün, evleri, yerleşim birimlerini yaparken bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Ergün, 1999 yılında Kocaeli'nde bunu yaşadıklarını, hatalar yapıldığını anlatarak, başkasının denetimine kalmadan önlem alınmasının gerektiğini, yaraların da hızlı bir şekilde sarılacağını belirtti. İlk önlem olarak çadırların kurulduğunu, hızlı bir şekilde hak sahiplerine kalıcı konutların yapımına başlanacağını kaydeden Ergün, ''İnşallah Erciş'te eskisinden daha canlı, daha dinamik bir hayat sağlanmış olacak'' dedi. Burada çocuklarla da yakından ilgilenen Ergün, sağlık çalışanlarıyla da bayramlaştı. Ergün, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturulan çadır kentlerdeki eksikliklere baktıklarını belirtti. Çadır kentlerin kendisinden kaynaklanan bir eksiklik olmadığını ifade eden Ergün, her türlü ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını belirterek, ''Ama çadır olması nihayetinde doğal olarak kış mevsiminde zorluk veriyor. Sobalar da var, elektrikli veya tüplü ısınma imkanları var ama vatandaşlar hızlı bir şekilde prefabrikelerin veya konteynerlerin gelmesini bekliyorlar. Onlar da geliyor peyderpey. Onların alt yapısını arkadaşlar hazırlıyor. Konteyner olduğu zaman, prefabrike olduğu zaman zaten kendi içinde bölmeleri olan, mutfağı olan diğer imkanları olan bir şekilde yapılıyor. Onun için bir alt yapı çalışması lazım. Adeta küçük bir köy gibi, kasaba gibi yerleşim birimleri oluşmuş olacak. Bunları 1999'da Kocaeli'nde gördük, inşallah hızlı bir şekilde bunlar gerçekleşecektir.'' Bakan Ergün, esas yapacakları işlerden bir tanesinin hayatı normale çevirecek çalışmaları biran evvel yapmak olduğunu, okulların biran evvel açılması ve bir canlılığın başlaması gerektiğini belirterek, bunun için çalıştıklarını söyledi. Ticaretin ve iş yerlerinin biran evvel açılması gerektiğini de kaydeden Ergün, bunun için iş yerlerine destekler verdiklerini belirtti.