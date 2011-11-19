-Ergün: ''Elektrikli otomobilde son söz söylenmedi'' İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,Türkiye'de hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araçlarda yerli bir marka ve model sürecini teşvik ettiklerini belirterek, ''Türkiye'de çıkacak markanın elektrikli araç olması veya içten yanmalı motorlu bir araç olması bizim açımızdan fark etmiyor. Sektörü iki açıdan da teşvik eden iki açıdan da destekleyen bir yaklaşım içindeyiz'' dedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nda gerçekleştirilen ve katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı ''Bakanlar Oturumu''nda konuşan Ergün, 2012 yılından itibaren bugün iş adamlarının bir araya geldiği gibi dünyadaki Türk bilim adamlarının da bir araya geleceği bir büyük organizasyonu gerçekleştirmeye başlayacakları kaydetti. Ergün, ''Türkiye'de üretilecek yerli otomobile ilişkin bir soru üzerine '' Otomotiv sektöründe Türkiye'nin 50 yıllık bir birikimi bulunduğunu, otomotiv sektöründe Türkiye'nin çok güçlü bir yan sanayisinin ve teknolojik birikimin ortaya çıktığını anlatarak, ancak bu 50 yıllık deneyimin içinde zaman zaman bazı denemeler olsa da milli bir marka ve model oluşturma konusunda başarı elde edilemediğini ifade etti. Bugün, 50 yıllık birikimden sonra artık hükümetin programına da yerli otomobil üretilmesi konusunun girdiğini belirten Ergün, önümüzdeki süreçte yerli bir marka ve modelin hem iç pazara hem de dünya pazarlarına sunulması için gereken çalışmaları başlattıklarını hatırlattı. Bakan Ergün, hem içten yanmalı motorlarda, hem de elektrikli araçlarda bu atılımın birlikte yapılabileceğini ifade ederek, 2010 yılında Türkiye'nin iç pazarında 510 bin otomobil satışı gerçekleştirildiğini, 2011 yılında bu rakamın 600 bin adet rakamını geçeceğini ve birkaç yıl sonra da sadece otomobildeki iç pazarın 1 milyon adetlik rakamı aşacağını kaydetti. Ergün, yeni uygulamaya koydukları vergi teşviki ile zaten elektrikli araçların kullanımını teşvike başladıklarını dile getirerek, 1600 CC'ye kadar olan motorlarda ÖTV yüzde 37 uygulanırken, bu oranın elektrikli araçlarda yüzde 3'e indirildiğini hatırlattı. Elektrikli otomobillerin kullanımıyla ilgili çok ciddi teşvik adımı atıldığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti: ''Ancak elektrikli otomobillerle ilgili henüz daha son sözler söylenmedi. Daha alınması gereken mesafeler var, bataryanın süresi, aracın hızı, aracın batarya ile yapacağı kilometre gibi, daha alınması gereken mesafeler var. ARGE çalışmaları özellikle elektrikli araçlarda çok daha yoğunu bir şekilde devam ediyor. Bunlar Türkiye'de de devam etmektedir. Dolayısıyla bizim Türkiye'de hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlarda yerli bir marka ve model sürecini teşvik ettiğimiz bilinmektedir. Onun için Türkiye'de çıkacak markanın elektrikli araç olması veya içten yanmalı motorlu bir araç olması bizim açımızdan fark etmiyor, sektörü iki açıdan da teşvik eden iki açıdan da destekleyen bir yaklaşım içindeyiz'' Nihat Ergün, ''Bugün Türkiye'de her yıl 500 gencimizi 100 bin lira hibe desteği vererek desteklemeye devam ediyoruz. Ve bu çocuklar teknoparklarda teknolojik araştırmalarına ve ürün geliştirmelerine devam etmektedirler'' dedi.