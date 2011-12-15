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Ekonomi

Ergün: Çek yasasında alacaklıların da hakları korunmalı ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 22:52

-Ergün: Çek yasasında alacaklıların da hakları korunmalı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çek Yasasında yapılacak düzenlemeyle ilgili, ''Ekonomik suçlara ekonomik cezaların olması doğru bir prensip olabilir, yalnız içinde alacaklıların da haklarını koruyacak unsurlar barındırırsa, o zaman kamu vicdanı da bu hususta daha rahat olur'' dedi. Ergün, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) Rixos Otelinde düzenlenen resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergün, Çek Yasasında hapis cezasının kalkıp kalkmayacağına ilişkin bir soru üzerine, ''ekonomik suçlara ekonomik ceza'' verilmesiyle ilgili genel bir eğilim olduğunu söyledi. Bunun bir prensip olması açısından önemli olduğunu dile getiren Ergün, düzenlemede, alacaklıların haklarının korunmasının önemine dikkati çekti. Gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda, kanunda buna ilişkin bir dengenin oluşturulmasının gündeme geleceğini, Adalet Bakanlığının konuyla ilgili çalışmasının metnini görmediğini belirten Ergün, ''Ekonomik suçlara ekonomik cezaların olması doğru bir prensip olabilir. Yalnız içinde alacaklıların da haklarını koruyacak unsurlar barındırırsa, o zaman kamu vicdanı da bu hususta daha rahat olur'' değerlendirmesinde bulundu.

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