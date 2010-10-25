-ERGÜN: BÜYÜME HEDEFİNİ RAHATLIKLA AŞACAĞIZ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ekim ayı kapasite kullanım oranlarındaki artışın 2008 Ekim ayından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olma özelliğini taşıdığını belirterek, ''Orta vadeli programda belirlediğimiz yüzde 6,8 büyüme hedefini rahatlıkla aşacağımızı anlayabiliyoruz'' dedi. Bakan Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının geçen yılın aynı ayına göre 7,1 puan, bir önceki aya göre ise 1,8 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Ergün, sanayi üretiminin küresel krizin arkasından girdiği yükseliş dönemini devam ettirdiğini belirtti. Bakan Ergün, oranların 2008'in Ekim ayından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğunu, Ekim ayı ile birlikte küresel kriz öncesindeki seviyenin yakalanmış olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Kapasite kullanım oranının geride kalan iki yıl içindeki seyrini izlemek Türkiye'nin küresel krizi ne kadar başarıyla yönettiğinin de tafsilatlı bir açıklaması gibidir. Türkiye krize dünya ülkelerine göre geç girmiş, krizin etkilerinden erken sıyrılmış ve istikrarlı bir toparlanma yaşamıştır. Ancak bu rakam, sadece geçmiş başarıları göstermesi açısından değil, gelecek başarıları işaret etmesi açısından da önemlidir.'' Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 11 oranında büyüdüğünü hatırlatan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, üçüncü çeyreğe ilişkin rakamların beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleştiğini, açıklanan Ekim ayı kapasite kullanım oranı ile birlikte yılın son çeyreğine de iyi bir başlangıç yapıldığının görüldüğünü belirtti. Açıklamasında, ''Orta vadeli programda belirlediğimiz yüzde 6.8 büyüme hedefini rahatlıkla aşacağımızı da anlayabiliyoruz'' ifadesini kullanan Bakan Ergün, şunları kaydetti: ''2010 yılındaki bu parlak performans, güven ve istikrar ortamı ile birlikte, özel sektörümüzün dinamizminin bir sonucudur. Ekonomide önemli olan kısa dönem başarılardan ziyade, uzun süreli sürdürülebilir programlar oluşturmaktır. Türkiye, önümüzdeki yıllarda da istikrarlı bir büyüme dönemi içinde olacaktır. Hükümet olarak, bunu sağlayacak olan mikro reformlara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Böylece, 2023 hedeflerimize çok daha fazla yakınlaşmış olacağız.''