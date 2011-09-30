-Ergün: Ayağımızdaki pranga terör prangasıdır ORDU (A.A) - 30.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Türkiye'nin ayağındaki en önemli pranga terör prangasıdır'' dedi. Bakan Ergün, Türkiye'nin yeni dönemde iki gündem maddesi olduğunu belirterek, bunlardan bir tanesinin terör, diğerinin ise yeni bir sivil anayasa yapmak olduğunu vurguladı. Yapılacak yeni Anayasanın aynı zamanda terörün beslendiği bir takım kaynakları kurutması açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Ergün, ''Türkiye pasif dış politika, ekonomik istikrarsızlık gibi ayağına pranga olan ve hızını yavaşlatan bir çok sorundan kurtulmuştur. Türkiye'nin ayağındaki en önemli pranga terör prangasıdır. Türkiye adeta bu pranga ile yavaşlatılan, bu pranga ile hızı ortadan kaldırılan ve bölgesinde, dünyada etkinliğinin artmasına engel olunmaya çalışılan bir ülkedir'' diye konuştu. Türkiye'de üretilen araçlara da değinen Ergün, ülkede kullanılan traktörlerin yüzde 80'ini Türk Traktör'de üretilen ürünlerin oluşturduğuna dikkat çekerek, ''Türk çiftçisi bu traktörleri kullanıyor, ancak otomobile geldiğinde bu rakam yüzde 30'a düşüyor'' dedi. Bakan Ergün, konuşmasına şöyle devam etti: ''Demek ki tatmin olunmuyor. 600 binden fazla otomobil satılacak bu yıl. Geçen yıl 510 bin otomobil satıldı. Yüzde 70'i ithalat. Toplumun bu tatminsizliğini ithalat ile gidermeye devam mı edelim? Onun için biz diyoruz ki, gelin yeni otomobil yatırımı yapın, pazar büyüyor, birkaç yıl içinde Türkiye'de yılda 1 milyon otomobil satılacak. O pazardan pay alacak bir yerli otomobil üretimine ihtiyaç var, o pazardan en az 200 bin alabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Büyük güçlü bir yan sanayimiz var, sermayemiz var. Ama Türkiye'de bir otomotiv yatırımının başlangıcının 3 milyar Avro gibi bir rakamla ifade edilmesi pek gerçekçi değil. Daha az yatırımlarla bu gerçekleştirilebilir. Yani otomotiv üreten gruplardan bir tanesi yerli bir marka ve model üretmeye karar verse 3 milyar Avro yatırım mı yapacak? Yapmayacak. 250 milyon, 500 milyon dolar yatırım yaparak bu işleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla 3 milyar Avro gibi rakamlar, yatırım yapacakları ürkütmesin.''