-ERGÜN: AB'DEN EŞİT REKABET ORTAMI İSTİYORUZ BRÜKSEL (A.A) - 29.09.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, AB'nin Türk işletmelerine adil rekabet imkanı tanıması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarının ardından Brüksel'deki Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu-Özel Kesim Ortaklığı (TuR&Bo) ofisinde basın toplantısı düzenleyen Ergün, Türkiye'deki küçük ve orta boy işletmelerin Avrupa pazarına girişte karşılaştıkları en büyük engelin vize sorunu olduğunu vurguladı. AB pazarını serbestçe dolaşamayan işadamlarının pazarı keşfetme ve kendilerini geliştirme imkanından mahrum kaldığını belirten Ergün, taşımacılık kotaları nedeniyle nakliyecilerin de sıkıntı yaşadığına dikkati çekti. Ergün, "AB'den imtiyaz değil eşit şartlarda rekabet ortamı istiyoruz" dedi. Ekonomik kriterler açısından bakıldığında Türkiye'nin, bütçe açığı, borç yükü ve büyüme oranları açısından birçok AB üyesinden iyi durumda olduğunu kaydeden Ergün, AB üyeliği sürecinde Türkiye'nin ekonomik kriterler açısından sorun yaşamadığını, siyasi engellerle karşılaştığını belirtti. Bakan Ergün, küresel krizde iyi bir ekonomik performans gösteren Türkiye'nin uyguladığı reçetenin sorulması üzerine, 2002 yılından itibaren bankacılık sektörünün ciddi denetim altında bulundurulmasını, ekonomik verilerin gizlenmeden kamuoyuna zamanında duyurularak piyasalarda güven sağlanmasını, mali disiplinden taviz verilmemesini, ihracat pazarlarının çeşitledirilmesini ve zamanında alınan tedbirlerle iç pazarın teşvik edilmesini saydı.