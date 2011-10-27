Ergün: 80'li 90'lı yıllarda G. Kore'den daha iyiydik







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknolojik Bakanı Nihat Ergün, tüketicinin tatmin olmaması nedeniyle yüzde 30’luk kesimin yabancı marka otomobili tercih ettiğini söyledi. “Türkiye’nin yeni ve marka model bir otomobil üretmesi lazım” diyen bakan Ergün, “Otomobil özlemi duyanların oranı, otomobil sahibi olanlardan daha fazla.”





1970’lerde kurulan iki fabrikanın öyküsü



Bakan Ergün, kuliste T24’e, marka yerli otomobil tutkusunu anlattı. 1970’li yıllardan günümüze otomotiv sektöründeki süreci özetleyen Bakan, “1970’li yıllarda bilgi ve teknoloji anlamında G. Kore’den daha iyiydik. Aynı dönemde biz de Tümosan, Kore’de ise Hyundai kuruldu. Aynı amaçla kurulan fabrikalar bunlar. Tümosan’ı Albayrak satın aldı ve traktör üretiyor. Hyundai ise bir dünya markası.”

Diyarbakır’da kurulan Temsan



‘Nereden nereye’ örneklerine Diyarbakır’da kurulan ve bugün Enerji Bakanlığı'nın bir KİT'i olan Temsan Elektromekanik Sanayi ile Kore'deki karşılığı Samsung’dan veren bakan Ergün, “Temsan, hala Diyarbakır'da küçük bir KİT olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Samsung, elektronikte bir dünya markası. Biz de aynı yolu takip etseydik Diyarbakır'dan bir marka çıkmış olurdu.”

‘Adam korumacılığı’ yapıldı



“1970-1980 ve 90’lı yılları iyi değerlendirebilseydik bugün başka noktalarda olurduk. Heba edilen yıllardır” diyen bakan Ergün, “Adam korumacılığı yapıldı. Oysa sektör korumacılığı yapılmalıydı.”



Türkiye’nin yerli ve marka otomobil üretecek kapasitesi olduğuna dikkat çeken bakan Ergün, “Bu işi üstlenecek sermaye grupları var. Bu, aynı zamanda yan sanayinin daha da gelişmesini sağlayacak. Dünyada rekabet avantajı getirecek. Ar-Ge çalışmalarını olumlu etkileyecek.”





5 yıl içerisinde 1 milyon araç



Bakan Ergün, iç piyasada otomobil satışları ve kişi başına kaç araç düştüğüne ilişkin rakamları verdi. Buna göre, Türkiye’de bin kişiden 130’u, Almaya’da bin kişiden 600’ü, Bulgaristan’da bin kişiden 300’ünün otomobili var. 2010 yılında 510 bin otomobil satıldı. 2011 yılında 600 binden fazla. 5 yıl içerisinde bir milyon otomobil satışı bekleniyor. Satışların üçte biri yerli, üçte ikisi ithal.

