-ERGÜN: 70 YIL SONRA MHP İKTİDARA GELEBİLİR ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''70 yıl sonra mesela MHP iktidara gelebilir veya 70'inci hükümete ortak olabilir. Şimdi 60'ıncı hükümet var Türkiye'de. Belki bir hesapta 2023 rakamından böyle çıkabilir'' dedi. Bakan Ergün Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda, MHP'nin 2023 hedefini kendilerinin ortaya koyduğu iddialarına ilişkin bir soruya, ''Ben bunları şeye benzetiyorum, bir dizi var bir televizyonda, orada bir tipleme var 'Seyyar Tayyar'. Bunlar bizim siyasetin Seyyar Tayyarları gibi adeta. O, bir konu olduğu zaman 'bunu ben buldum' diyor. 'İlk ben buldum' diyor. Bir de hikayesini anlatıyor. 'Ben bundan bir bahsettim patladı gitti' diyor. Her yere yayıldı. İşte bu arkadaşlar böyle'' yanıtını verdi. Bakan Ergün, 2023'ten kendilerinin bahsettiğini, bundan herkesin bahsedebileceğini belirterek, şöyle devam etti: ''2023 ne? Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında biz iyi bir Türkiye olsun diye düşünmüştük. Ama ne yaptınız peki? Düşündünüz de ne yaptınız yani? Bir hedef mi koydunuz? 500 milyar dolar ihracat diye bir şeyden mi bahsettiniz? 2 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten mi bahsettiniz? İşsizlik rakamının yüzde 5'e inmesinden mi bahsettiniz? Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinden mi bahsettiniz? Türkiye'nin siyasini gücünün ne olmasını tasarladınız? Bunun için hangi dış politika argümanlarını harekete geçirdiniz? (Hangi eksikleri doldurdunuz?) Hiç bir şey doldurmadınız. Nasıl doldurduğunu ben söyleyeyim. Sayın Bahçeli doldurmuş içini. Son zamanlarda matematiksel rakamlara filan çok heves etti. Ben de merak ettim. Niye bu işlere heves ediyor diye? 2023 mesela, Aydın'da bahsetmiş. 'Bugün bir şeyin farkına varıyoruz' diyor. Aydın'ın plakası ne '9'. MHP'nin görüşlerinin temeli neye dayanır? '9'a, '9 ışığa' dayanır. Hedefimiz ne? 2023 lider ülke. Partinin bulunduğu sokağın adı ne? 2023 Sokak. Mahallenin adı ne? Kurtuluş Mahallesi. O zaman 9'la 2023'e Kurtuluş Mahallesi'nden gidiyoruz demektir bu. Bahçeli'nin 2023 vizyonu budur. Ama onun dışında diyor ki şimdi. Partinin kuruluş yıldönümünde yıl 2009, iki sıfırı atarsınız, 29 kalır. 2 ile 9'u toplarsınız 11 eder. 29 ile 11'i de toplarsınız 40 eder. Partinin 40'ıncı kuruluş yıldönümü. Bütün bu rakamların yan yana gelmesi tesadüf değil. Biz iktidara geliyoruz arkadaş. Bu böyle ebcet hesabıyla olacak iş değil. Bu işler ciddiyet isteyen işlerdir. Bir yorum yapalım. 2023'ü bir daha yorumlasın Sayın Bahçeli. Mesela 2023'te ne var. İki tane 2 var. İkisini toplarsın 4 eder. Bir tane de 3 var. Onu da toplarsın 7 eder. 0'ı 7'nin yanına koyarsın 70 eder. Bu ne anlama gelir? 70 yıl sonra mesela MHP iktidara gelebilir. Veya 70'inci hükümete ortak olabilir. Şimdi 60'ıncı hükümet var Türkiye'de. Belki bir hesapta 2023 rakamından böyle çıkabilir. Bunlar gayri ciddi bir yaklaşımla 2023'ten ben bahsettim. İstanbul'da iki şehirden biz bahsetmiştik. Bahsettikleri şehirlerden bir tanesi Zonguldak tarafında, bir tanesi de Saros Körfezi'nde. Yani ne Zonguldak İstanbul ne de Saros Körfezi İstanbul.''