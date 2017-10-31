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Spor

Erginer'den futbolculara moral

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak yeniden düşme hattına gerileyen Denizlispor'da teknik direktör Reha Erginer, futbolcularına moral aşıladı

31 Ekim 2017 19:33

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 4-1\'lik mağlubiyetle ayrılarak yeniden düşme hattına gerileyen Denizlispor\'da teknik direktör Reha Erginer, futbolcularına moral aşıladı.
Erzurum deplasmanından dersler çıkartarak iç sahadaki Altınordu maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Erginer, \"Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çok kötü oynadık. Sabaha kadar oynasak rakibe reaksiyon gösteremezdik. Şimdi Altınordu mücadelesinin önemi bir kat daha arttı. Deplasmandaki kaybı evimizde mutlaka telafi etmeliyiz. Erzurumspor maçına kadar 3 haftada nasıl 7 puan çıkarttıysak bundan sonra da seri galibiyetler yakalayabiliriz\" dedi. Futbolculardan Burak ve Anıl da kendilerini Altınordu karşısında affettireceklerini söyledi.

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