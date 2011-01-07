Ergin'den Gerçeker'e yanıt: Artık icraat zamanı

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargı organlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ilişkin sorunların çözümüne yönelik çalışmaları olduğunu, 2011 yılında hakim-savcı açığını kapatmak için en az 3 sınav açacaklarını bildirdi.



Ergin, Bakanlıktan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in açıklamalarını değerlendirdi.



"Konuşmaktan çok bu çalışmaları artırma vakti" geldiğini ifade eden Ergin, Yargıtay ile daha önce yapılmış bir görüşme olduğunu, yüksek yargı organlarının görüşlerinin yasal çalışmalar sırasında alındığını söyledi.



Sorunların giderilmesi için el birliğiyle çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Ergin, yüksek yargı organlarıyla zaman zaman görüşüldüğünü, yine görüşülebileceğini belirtti.



Herkesin kendi görev alanında gayretini artırmak suretiyle sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini dile getiren Ergin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gündemdeki konular hakkında bilgi istediğini, kendilerinin de süreci özetleyerek, gerekli bilgileri verdiğini kaydetti.



Hakim ve savcı sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Ergin, 2011 yılı içerisinde en az üç sınav açılacağını, sınavların artırılabileceğini belirtti.



Ergin, "İnsan kaynağı bulma noktasında bir sorun yaşanmazsa, parasal bir sorunumuz yok. Bütçeden kaynaklı, ekonomik bir sorunumuz yok, yatırımlarımızı yapabiliyoruz, ihtiyaç duyduğumuz her türlü lojistik desteği sağlayabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte hakim-savcı sayısını artırmak için gayretlerimiz vardı, inşallah 2011 yılı da bir atılım yılı olacak" dedi.



Gerçeker'in istinaf mahkemelerinin kurulmasına işaret ettiğinin anımsatılması üzerine de Ergin, istinaf mahkemelerinin kurulmasına ilişkin yasanın 2005'te çıktığını, faaliyete geçme süresinin 2007 olduğunu anımsattı.



Ergin, 2007 yılında dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna istinaf mahkemelerinin göreve başlamasıyla ilgili teklifi götürdüklerini, Kurul'un "hakim-savcı kaynağı çok yeterli değil, kaynak artırılsın daha sonra bunlar yapılsın, fiziki şartlar hazırlansın" diye karar verdiğini söyledi.



Adalet Bakanlığının süreç içerisinde hakim-savcı sayısını artırmak için sürekli sınavlar yaptığını, ama sınavlara ilişkin 4 yürütmeyi durdurma kararı, 1 de iptal kararı ile süreçte zorluklar yaşadıklarına işaret eden Ergin, "Umut ediyorum bundan sonra bu zorlukları yaşamayız, ama biz hem o açıkları gidermek hem de gerekirse kadro artışı yapmak suretiyle yargımızın, yüksek yargımızın, idari mahkemelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlamak için bakanlık olarak elimizden gelen gayreti sonuna kadar sarf etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Ergin, Yargıtayın daire sayısının artırılmasına ilişkin kanun tasarısının da Bakanlar Kurulu'na sevk edildiğini, Kurul'da tartışıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.





