-Ergin: Yargıtay'a gelenden daha fazla dosya karara bağlanıyor ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Ekim ayından itibaren ilk defa Yargıtay'a gelen dosyadan daha fazlası karara bağlanıp çıkmaya başladı. Bu artık yüksek yargıya gelen dosyalardan daha fazlasının karara bağlandığını, sıra bekleyen dosyaların erimeye başladığını gösteriyor'' dedi. Bakan Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısına katıldı. TOBB Birlik Merkezinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bakan Ergin, bir ülkede ekonominin iyi gitmesinin güven veren bir adalet sisteminin varlığına bağlı olduğunu belirterek, yapılan yatırımlar ile üreticinin ve tüketicinin korunması için yargının sağlıklı işlemesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de yargının süre gelen ciddi problemlerinin bulunduğunu, bunların fiziki, teknik alt yapı ve personel yetersizliği ile mevzuat ve yüksek yargıdan kaynaklanan sorunlar olarak sınıflandırılabileceğini dile getiren Ergin, şunları kaydetti: ''Bugün itibariyle bu sorunların çözümü noktasında önemli adımlar atıldı. Öteden beri bir çalışma vardı ama 2009 yılında bunların bir stratejik plan çerçevesinde toparlanması söz konusu oldu. Avrupa Birliği müzakereleri çerçevesinde de Yargı Reformu Stratejik Belgesi hazırlandı. Bu eylem planıyla beraber Bakanlar Kuruluna sunuldu ve kabul edildi. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu'na da bu belgeler sunuldu ve hüsnükabul gördü. Üzerinden iki yıl gibi az bir zaman geçmesine rağmen Strateji Belgesi ve Eylem Planındaki hedeflerin yüzde 67'si gerçekleştirildi. Bu kapsamda adalet çalışanlarının fiziki ortamları iyileştirildi ve 145 adliye sarayı hizmete açıldı. Bunların yanında işin yüksek yargı ayağında Anayasa Mahkemesi ile Danıştay'a yeni binalar yapıldı. Yargıtay'ın da yeni binaya kavuşturulması için çalışmalarımıza devam ediyor. Teknik alt yapı bakımından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında en iyi proje seçildi. Dünya genelinde de birçok ödül aldı. Türk mühendis ve hukukçuların ürettiği bu proje, bilişim teknolojinin yargı alanında kullanılan en iyi versiyonu özelliğine de sahip.'' Mevzuat alt yapısının iyileştirilmesi için de önemli değişiklikler yapıldığını belirten Bakan Ergin, gelinen süreçte personel eksiklerinin giderildiğini ama hakim ve savcı ihtiyaçlarının hala devem ettiğini bildirdi. Ergin, Türkiye'de yargının tıkandığı en önemli merkezin yüksek yargı olduğunu ifade ederek, ilk derece mahkemelerinde ortalama yargılama süresinin 6 ile 8 ayı bulmasına rağmen yüksek yargıdaki bir dosyanın karara bağlanabilmesinin en iyi ihtimalle 2 ile 4 yılı aldığına dikkati çekti. Yüksek yargıdaki gecikmeleri ortadan kaldırmak için Yargıtay ve Danıştay'ın üye ve daire sayılarını artıran düzenlemeleri yaptıklarını anımsatan Ergin, şöyle konuştu: ''Ekim ayından itibaren ilk defa Yargıtay'a gelen dosyadan daha fazlası karara bağlanıp çıkmaya başladı. Bu artık yüksek yargıya gelen dosyalardan daha fazlasının karara bağlandığını, sıra bekleyen dosyaların erimeye başladığını gösteriyor. Yargıtay Başkanlık Kurulunun en geç 3 yıla kadar ceza dairelerindeki dosyaları sıfırlamak gibi bir hedefi var. Yani herhangi bir ilden gelen dosyalar 2 ile 3 ay içinde karara bağlanıp mahkemesine gönderilebilecek. Ortama bir dosyanın temyizi de dahil yargılanmasının tamamlanması işlemi 1 yıl gibi bir süreye sığdırılacak. Bu Türkiye'de bir reform, bir devrim.''