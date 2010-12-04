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Dünya

ERGİN WASHINGTON'DA HOLDER İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A)

04 Aralık 2010 09:17

-ERGİN WASHINGTON'DA HOLDER İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 04.12.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Eric Holder ile görüştü. ABD Adalet Bakanlığındaki görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, görüşmede Türkiye ile ABD arasında var olan adli işbirliği anlaşmalarını gözden geçirdiklerini bildirdi. Adalet Bakanı Ergin, ''İyi işleyen, ağır işleyen, aksayan boyutlar varsa bunları değerlendirdik ve özellikle mekanizmaların daha sağlıklı işlemesi, daha kısa sürede netice alma noktasında yeni bir gayret ortaya koymanın gerekliliğine işaret ettik'' dedi. ABD Adalet Bakanı Holder'ın da aynı duyguları paylaştığını belirten Ergin, şunları söyledi: ''Ocak ya da Şubat ayı içerisinde her iki bakanlığın yetkilileri biraraya gelerek, mevcut mekanizmaları daha seri hale getirecek tedbirler noktasında çalışacaklar. Son derece verimli olduğunu düşünüyoruz. Umarım şu ana kadar var olan adli işbirliğinin daha da ileriye taşınması sonucunu doğuracak bu temaslar.''  Ergin, ''Wikileaks belgelerinin görüşmede gündeme gelip gelmediğine'' ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti: ''Spesifik bu tür konulara girilmedi, genelde Adalet Bakanlıkları arasında var olan işbirliği anlaşmalarının uygulamaları özellikle geniş şekilde konuşuldu. Bu çerçevede değerlendirme yapıldı. ABD Adalet Bakanı, gerçekten bizi çok sıcak karşıladı ve bütün alanlarda sonuna kadar her türlü işbirliğine açık olduklarını beyan ettiler. Bununla ilgili somut adımlar atma noktasında çok istekli gördük onları.'' Adalet Bakanı Ergin, bir başka soruyu yanıtlarken, iki ülke arasındaki adli işbirliğindeki eksikliklerin giderilmesi hususunda iyimser olduğunu, bu yönde iyi bir çalışma dönemi olacağını gördüklerini bildirdi.

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