Ergin: Tuğamiral Gavremoğlu hangi delillerle suçlanıyor?

T24 - Askeri Yüksek İstişare Mahkemesi, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu dahil Balyoz sanığı üç komutanın terfi ettirilmesi gerektiğine karar verdi. Sedat Ergin, Gavremoğlu'nun sanık olma sürecini yazdı. "Deliller incelendiğinde, sanığın bu organizasyonda görev almayı kabul ettiğine ilişkin bir fiil ya da beyanını gösteren hiçbir delil bulunmuyor" diyen Ergin, davanın 5 yıl sürebileceğini belirtti.



Ergin'in Hürriyet gazetesinde "Tuğamiral Gavremoğlu hangi delillerle suçlanıyor?" başlığıyla yayımlanan (25 Aralık 2010) yazısı şöyle:



Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, bir üst rütbeye terfi etmesi Yüksek Askeri Şûra ve sonrasında hükümet ile asker kanat arasında ciddi bir anlaşmazlığa yol açan Balyoz sanığı üç subaydan biriydi.



Ardından Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından açığa alındı.



Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu, dün diğer iki generalle birlikte Gavremoğlu’nun terfi ettirilmesi yönünde bir karar verdi.



Ben bu yazıda sivil otoritenin tasarrufunu ya da askeri yargının bu konudaki kararını tartışmıyorum. Gavremoğlu’nun terfisine ilişkin dosyanın Türk kamuoyunu meşgul eden bir konu haline gelmesi çerçevesinde, benim yapmak istediğim bu terfiyi önleyen suçlamaları tahlil etmek.



Tuğamiral Gavremoğlu neden sanık oldu? Savcılar kendisinin 2003 yılında kurmay albay rütbesindeyken darbe yapmaya kalkıştığı iddialarını kanıtlamak üzere hangi delillere dayanıyor? Bu delillerin kuvvet derecesi nedir?





Üç delil de bilgisayar dosyası



Balyoz iddianamesi ve ek klasörlerinde Gavremoğlu hakkında toplam üç delil var. Bunların üçü de bilgisayarda oluşturulmuş dosyalar. Üçünde de ıslak imza yok. Bunlardan ikisi word, birisi ise excel dosyası.



Birinciyle başlayalım. Bu, Balyoz darbe yapılanması çerçevesinde 2003 yılı başında karargâhı Gölcük’te bulunan dönemin Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek’in liderliğinde oluşturulduğu öne sürülen SUGA Komutanlığı’na ilişkin bir belge. SUGA Harekat Planı’na ilişkin Ek-A belgesi.



İddianameye göre, bu belge çerçevesinde Gölcük, Ankara, İzmir ve İstanbul’da olmak üzere her birinin başında bir amiral olmak üzere 4 birlik komutanlığı oluşturuluyor. Her birlikte 4 ile 10 arasında değişen sayıda subay koordinatör görev alıyor. Listedeki toplam subay sayısı Oramiral Örnek dışında 30 ve büyük çoğunluğu bugün sanık.



Yine ilginçtir ki, 2003 yılı şubat ayında hazırlandığı ileri sürülen bu listedeki isimlerin 4’ü dışında hepsi kurmay subay. Bir bölümü bugün amiral, bir bölümü ise amiralliğe terfi etme potasında ya da beklemede.



Gavremoğlu, bu EK-A belgesinde İstanbul’daki birlik komutanlığında koordinatör olarak gösterilen 4 deniz subayından biridir.





Belgede aslında emekli edilmişti



İkinci delil, “Dz. KKL Bilgi Notu Ek-D” başlıklı yine 2003 yılı şubat oluşturulduğu ileri sürülen bir belge. Bu dosyada “Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesi” başlığı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 111 kişiye ait isim ve görevlerin yazılı olduğu bir liste yer alıyor. Bu listede Gavremoğlu’nun da adı var ve hemen karşısında o tarihteki görevi olan İstanbul’daki “1. Hücumbot Filotilla Komodorluğu” yazıyor.



Üçüncü delil ise “2002-2003 Dz. KK Amiral Listesi” isimli excel dosyası. Dönemin Donanma Komutanı Oramiral Örnek’in 2002 yılı ekim ayında son kez kaydettiği öne sürülen bu dosya Deniz Kuvvetleri’ndeki amiral ve kurmay subayların 2014 yılına dönük terfi durumlarını gösteren tahminler yer alıyor. İddianameye göre, bu dosya Balyoz yapılanmasının Deniz Kuvvetleri’nin geleceğine dönük planlarını yansıtıyor.



Bu plana bakıldığında, Gavremoğlu’nun 2005 yılında tuğamiralliğe terfi etmesinin doğru bir şekilde tahmin edildiğini görüyoruz. Ama bu planda Gavremoğlu 2009 yılında uzatması geldiğinde emekli edilmiş gözüküyor. Yani, belge doğruysa, Örnek’in ona tuğamiralliğin ilerisine geçen bir gelecek perspektif tanımadığını anlıyoruz.



Bu plandaki tahminin aksine Gavremoğlu 2009 yılı ağustos ayında YAŞ’ta bir yıl uzatma almış, 2010 YAŞ’ında da asker kanat kendisinin tümamiralliğe terfisi yönünde görüş belirtmiştir.



Sonuçta kendisini 2009’da emekli edilmiş gösteren bu Excel dosyasının Gavremoğlu açısından bir suça işaret etmesi en mütevazı nitelendirmeyle tartışmalıdır.





Kabule ilişkin delil yok



Görüleceği gibi, iddianamede Gavremoğlu’na başkalarının hazırladığı belgeler üzerinden suç atfediliyor. Ancak bu deliller incelendiğinde, sanığın bu organizasyonda görev almayı kabul ettiğine ilişkin bir fiil ya da beyanını gösteren hiçbir delil bulunmuyor.



Tuğamiral Gavremoğlu, 6 Mayıs 2010 tarihinde davet üzerine gittiği Beşiktaş Adliyesi’nde Özel Yetkili Savcı’ya ifade verirken bütün bu belgelerin iradesi dışında hazırlandığını, kendisine hiçbir görev verilmediğini söylemiştir.



Gavremoğlu’nun durumu, Balyoz davasında denizci 52 subayın neredeyse tümünde karşımıza çıkan bir ortak kalıba işaret ediyor. Bu subayların neredeyse tümü imzasız bilgisayar dosyalarında adları geçtiği için sanık yapılmıştır. Ve çoğu kurmay olan bu subayların kariyer planları da en az 4-5 yıl süreceği tahmin edilen bu dava nedeniyle bu süre boyunca askıda kalacaktır.





