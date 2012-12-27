Ergin Saygun'un üçüncü kez Adli Tıp Kurumu'na sevkine ailesi tepki gösterdi

Rahatsızlığı nedeniyle halen hastanede tedavi altında tutulan E. Org. Ergin Saygun mahkum koğuşunda kalıyor. Saygun'un kendi işlerini yapacak durumda olmaması nedeniyle eşi de günlerini mhkum koğuşunda geçiriyor. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce hazırlanan raporda Saygun'un tedavisinin cezaevinde sürmesininmümkün olmadığı ifade edilirken "hastane enfeksiyonlarına mağruz kalmaması için uygun ortamlarda" bulunması gerektiği belirtildi.

Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun yaptığı yazılı açıklamada, babasının tedavisini cezaevinde veya hastanede sürdürülmesinin mümkün olmadığını raporun açıkça ortaya koyduğunu öne sürdü. Ece Saygun, "Bayılma ve düşme nöbetleri nedeni ile sürekli refakatçiye ihtiyaç duymaktadır bu nedenle cezaevine geri gönderilmesi imkansızdır. Bu da doktor raporu ile belgelenmiştir. Kalp kapakçığının metal olması ve kronik böbrek hastalığı nedeni ile hastanede kalması, olası enfeksiyon riskini arttırmaktadır." dedi.

Raporu mahkeme sunmalarına rağmen mahkemenin babasını 3. kez Adli Tıp Kurumu'na sevk etttiğini ifade eden Ece Saygun, "bu kadar açık ve net bir rapor karşısında tutuksuz yargılama mümkün iken, mahkemenin babamı 3. Kez Adli Tıp’a sevk etmesini siz değerli basın mensuplarının akıl, vicdan ve mantığına bırakıyorum...." dedi.