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Ergin: N.Ç. kararı eski yasaya göre alındı

Yargıtay’ın tecavüze uğrayan N.Ç.’yle ilgili verdiği kararı değerlendiren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kararın eski yasaya göre alındığını söyledi. Yarg

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Yargıtay’ın tecavüze uğrayan N.Ç.’yle ilgili verdiği kararı değerlendiren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kararın eski yasaya göre alındığını söyledi. Yargı sürecinin bitmediğini belirten Ergin, “Bu olay herkesi rahatsız etti” dedi.


Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yargıtay’ın tecavüze uğrayan 13 yaşındaki N.Ç’yle ilgili verdiği kararı NTV’ye değerlendirdi.


Sadullah Ergin, şunları söyledi:


“Karar, eski Ceza Yasası’na göre verildi. Bu yasayı 2005 yılında değiştirdik. Mahkeme, suç 2005’ten önce işlendiği için eski kanuna göre hüküm kurmuştur. Yeni Ceza Yasamızda bu fiiler çok daha ağır cezalandırılmaktadır.


Kaldı ki, Yargıtay’daki süreç henüz tamamlanmış değildir. Sürecin kesinleşmesine kadar daha ileri bir değerlendirme yapmam mümkün değildir.


Bu olay toplumun her kesimini rahatsız etmiştir. Ancak bu karar eski kanuna göre verilmiş bir karardır.”


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı davayı Genel Kurul'a getirebilecek.


Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 13 yaşındaki N.Ç.’nin tecavüze uğramasıyla ilgili 32 sanıklı davada, küçük kız için "rızasıyla birlikte oldu” diyen mahkemenin kararını onamıştı.


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