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ERGİN: MAHKEME YANLIŞ YAPMIŞTIR ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2010 00:59

-ERGİN: MAHKEME YANLIŞ YAPMIŞTIR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesinin kararına ilişkin, ''''Anayasa Mahkemesi işin esasına girmek suretiyle bir yanlış yapmıştır'' dedi. Ergin, NTV'de yaptığı açıklamada, kararın ''Anayasa'nın 148. maddesinin ihlali anlamına geldiğini'' belirtti. 12 Eylülde yapılacak referandumu ''çok anlamlı ve önemli'' olarak nitelendiren Bakan Ergin, şunları söyledi: ''Anayasa Mahkemesi işin esasına girmek suretiyle bir yanlış yapmıştır. İşin esasına girmemesi gerekirken girmiştir, esas denetimi yapmıştır. Bu doğru değildir. Ancak Anayasa Mahkemesindeki süreç bu saat itibarıyla bitmiştir. Bundan sonra referandum süreci var. Mevcut haliyle belli hükümler, belli cümleler çıkartılmış haliyle bile bu Anayasa değişikliği 82 Anayasası üzerinde çok ciddi bir reform özelliğini korumaktadır. Bu anlamda halkın bu değişikliğe referandumda vize vereceğine, onay vereceğine inanıyorum. Bu hem birçok yeni hakları milletimize getirmesi noktasında hem de yargının hem bağımsızlığını hem tarafsızlığını sağlayacak düzenlemeleri içermesi açısından yine de çok önemli bir metindir.''

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