-ERGİN KARDEŞLERİN SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin, ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde ''uyuşturucu kaçakçısı'' olarak gösterilmelerine neden oldukları iddiasıyla eski MİT Operasyon Başkan Yardımcısı Kaşif Kozinoğlu ve ikinci Ergenekon davası sanığı, eski Jandarma İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında bulundukları suç duyurusu takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın verdiği takipsizlik kararına göre, Ergin kardeşler, suç duyurusu dilekçelerinde, ''Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cerrahpaşalılar'ın kendilerini anımsattığını ve dizide uyuşturucu kaçakçısı olarak gösterildiklerini'' savundular. Kozinoğlu ve Uğur'un yönetmen Osman Sınav ile kurdukları irtibat sayesinde senaryoya katkıda bulunduklarını ileri süren Ergin kardeşler, dizide ''uyuşturucu kaçakçısı'' olarak gösterilmelerine de Kozinoğlu ve Uğur'un neden olduğunu öne sürdüler. ''Hiçbir zaman uyuşturucuyla ilgilerinin olmadığını'' savunan Ergin kardeşler, kendilerine ''hakaret ve iftira''da bulunulduğunu iddia ettiler. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav, Kaşif Kozinoğlu'nu tanımadığını, Hasan Atilla Uğur ile de ''Deli Yürek'' filminin çekimi sırasında 2000'de tanıştığını bildirdi. Dizinin yayını öncesinde kişi ve kurumların hayal ürünü olduğunun belirtildiğini, röportajlarda bir kimseyi veya kurumu işaret etmediklerini defalarca dile getirdiğini, dizi ekibi dışında kimsenin yönlendirmede bulunmadığını, hiçbir devlet görevlisinin filmi etkilemediğini anlatan Sınav, filmin gerçek hayattaki herhangi bir kişiyi yüceltme veya kötüleme amacı taşımadığını, ''Cerrahpaşalılar'' olarak belirtilen karakterin Nuri Ergin'i temsil etmediğini kaydetti. Kararda, Kozinoğlu ve Uğur'un, dizinin senaryosuna katkıda bulunduklarına ilişkin delil elde edilemediği, Kozinoğlu ve Uğur'un, dizideki olay ve şahıslarla ilgili rapor düzenledikleri ve bu raporları Sınav ile paylaştıkları konusunda somut bilgi ve belgeye ulaşılamadığı kaydedilerek, bu sebeple Kozinoğlu ve Uğur hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.