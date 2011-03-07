-ERGİN: ''İNSANLIK ADINA ÜZÜNTÜLÜYÜM'' DÖRTYOL (A.A) - 07.03.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''İnsanların hürriyetlerinin ellerinden alınması hiç kimseyi mutlu etmez. Bu gelişmelerden insanlık adına ben de üzüntü duyuyorum'' dedi. Ergin, NTV'nin canlı yayınında Nedim Şener ve diğer gazetecilerin tutukluluk halleriyle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Ergenekon kapsamında şu anda 50-60 tutuklu ya vardır ya yoktur. Türkiye'de 55 bine yakın tutuklu var. Bunun yaklaşık 5'te de biri hükmen tutukludur. Nedir hükmen tutuklu; mahkemesi kararı vermiş ama temyizde bekleyen tutuklular. Bu çok önemli rakamdır. Eğer hükmen tutuklular olmasa Türkiye'deki tutuklu sayısı Avrupa standartlarına yaklaşmış durumda. Hükmen tutuklular, bizde tutuklu sayısını artırıyor. Bunun da tedbirlerini alıyoruz. Tutuklulukta uzun süreler de kısalacak.'' İnsanların hürriyetlerinin ellerinden alınmasının hiç kimseyi mutlu etmeyeceğini ifade eden Ergin, şöyle devam etti: ''Bu gelişmelerden insanlık adına ben de üzüntü duyuyorum. Bir trafik kazasında tutuklanan kişi için de üzülürüm, hangi nedenle olursa olsun cezaevine düşenler için de üzülürüm, bu insanı reflekstir. Ancak, bir de kamu otoritesi açısından, adalet duygusunun tatmin edilmesi açısından yasaların suç olarak belirlediği faaliyetleri yapanların, yaptıklarının karşılığını görmesi de toplumsal barış açısından zorunluluktur. Gerçekten evrensel adaletin tesis etmesi için gayret sarf etmeliyiz. Yargılama sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte bu şikayetler azalacaktır diye düşünüyorum.''