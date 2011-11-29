-Ergin: ''İnanç özgürlüğüne saygıyı içselleştirin'' BRÜKSEL (A.A) - 29.11.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Türkiye'de İslam dinini eleştirmenin serbest olup olmayacağını'' soran Hollandalı ırkçı Milletvekili Barry Madlener'e ''inanç özgürlüğünü içselleştirmesi'' tavsiyesinde bulundu. Avrupa Parlamentosunun (AP) ev sahipliğinde düzenlenen 67'inci Türkiye-AB Karma Paramento Komisyonu (KPK) toplantısında konuşma yapan ve soruları cevaplandıran Ergin, öncelikleri arasında ''basın ve ifade özgürlüğü alanındaki mevzuatın Avrupa Konseyi'nin de desteği alınarak uluslararası belgeler ışığında gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılmasının'' bulunduğunu dile getirdi. İfade özgürlüğü konusuna Bakanlık olarak hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Ergin, şunları söyledi: ''Bunun üzerinde aralıksız çalışıyoruz. Son dönemde bir ifade özgürlüğü strateji belgesi hazırlamaktayız. Bu süreçte ilgili kesimlerden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirmeye alarak farklı ülke uygulamalarıyla karşılaştırmalı çalışma yapmak amacıyla İsveç, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye uzman ziyaretleri gerçekleştirilerek bu ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü konusundaki ilgili kurumlarıyla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Temin ettiğimiz bu verileri dikkatle inceleyerek iyi uygulamaları iç hukuk sistemimize yansıtmak için çalışıyoruz.'' Amaçlarının öncelikli olarak mevzuat reformu gerçekleştirmek ve insan kaynaklarını geliştirmek olduğunu belirten Ergin, bu amaçla önümüzdeki ay 40 ve gelecek yıl 200 hakim ve savcıyı çalışma ziyareti için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) göndereceklerini bildirdi. Ergin, Türkiye'de yargıyla ilgili en temel sorunun yargılama sürelerinin uzunluğu olduğunu belirterek bunda uzun temyiz süreçlerinin etkili olduğuna işaret etti. Sadullah Ergin, bunu engellemek için Yargıtaydaki tetkik hakimlerin sayısını 400'den 1000'e çıkarmak gibi alınan önlemlerin sonuçlarının gelecek yıldan itibaren görüleceğini belirtti. Avrupalı parlamenterlerden hapisteki gazeteciler hakkında gelen yoğun soruları da cevaplandıran Ergin, Türkiye'de hapisteki gazetecilerin sayısıyla ilgili kamuoyunda bahsedilen rakamların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Hapisteki gazetecilerin tamamının gazetecilik faaliyetleri kapsamında tutuklandıklarını nereden biliyorsunuz? Bunun kaynağı Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) yayınlamış olduğu bir listedir. Bu listeye göre hapiste tutulan gazetecilerin sayısı 63'tür. Bunların içerisinde, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapiste tutuldukları şeklinde yorumlanabilecek sınırlı sayıda isim vardır. Bakınız örnekler vereceğim, bunların neresi gazetecilik faaliyeti? 'polis memurunun silahını gasbederek o silahla adam öldürmek' hangi gazetecilik faaliyeti? Mahkum olmuş, dosyası kapanmış ama TGS tarafından hazırlanan ve gazetecilik faaliyetinden dolayı hapiste tutulan gazeteciler listesinde yer alıyor. Bunun gibi adam kaçırmak, silah ve polis kimliği taşıyarak eylemler yapmak ve banka soymak gibi fiiller var. Lütfen size gelen birtakım duyumların belgelerin sağlamasını yapın.'' Bu arada ırkçı milletvekili Madlener söz alarak ifade özgürlüğü kapsamında Türkiye'de İslam dinini eleştirmenin serbest olup olmayacağını sordu. Sadullah Ergin cevabında, inanç özgürlüğünün herkes için geçerli olduğunu ve inanç özgürlüğüne saygı gösterilmesi zorunluluğunun herkesi bağladığını belirterek, ''İnanç özgürlüğüne saygıyı içselleştirmenizi tavsiye ediyorum'' dedi.