Ergin: Öcalan ile ihtiyaç zemininde görüşüldü

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, açlık grevlerinin sona ermesinden memnun olduğunu söyledi. Ergin, “İmralı’ya ailenin gidişinde bir sorun yok. Avukatlarla ilgili sıkıntı var, koşullarla ilgili sıkıntı yok” dedi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 68 gün sonra sona eren açlık grevleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ergin, şunları söyledi:

“Bu şekilde sonuçlanmış olması memnuniyet verici. Açlık grevinin demokratik bir yöntem olmadığı konusunda hemfikiriz. 'Demokratik katılım yolları, demokratik çözüm kanalları ve siyaset kanallarının açık olduğu bir yerde bu tip eylemlerin savunulması mümkün değil diye düşünüyorum."

Aile görüşünde sorun yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konunun altını çizdiğini, kendisinin de birçok kez bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan Ergin, ''Cezaevinde, İmralı'da bulunan altı kişinin aile mensupları, cezaeviyle ilgili kendilerine tanınmış olan yasadan kaynaklı haklar, bunlar kullandırılıyor. O anlamda herhangi bir engelleme söz konusu değil. Yalnız Öcalan'ın avukatlarına ilişkin bir süredir uygulanan bir durum vardı. Onunla ilgili sıkıntılar var ama onun dışında cezaevi koşullarıyla ilgili İstanbul Silivri'dekiler hangi şartlardan istifade ediyorsa Ankara Sincan F tipindekiler hangi şartlardan yararlanıyorlarsa İmralı'da da aynı rejim geçerli'' diye konuştu.

Öcalan ile görüşüldü mü?

Bir başka gazetecinin ''Süreçte Öcalan ile görüşme oldu mu-'' sorusuna ise Ergin, şu yanıtı verdi:

''Zaman içinde defalarca ifade ettik, devletin istihbarat birimleri, güvenlik güçlerimizin ve terörle mücadelede sürdürülen politikaların gereği, ihtiyaç duyulduğu zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır demiştik geçmişte. İhtiyaç duyulan zeminde bunlar yapılmıştır, bundan sonra da yapılacaktır. Bu anlamda yeni bir durum değildir. Yıllar önce de sorulan bu soruya aynı cevapları verdiğimi hatırlıyorum. Bugün de aynı noktadayım.''