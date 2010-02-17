Ergin: HSYK'nın yaptığı hukuksuzluktur

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HSYK Başkanvekili: Eshefle karşılıyorum

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in evi ve makamının aranmasıyla başlayan, bugün de Başsavcı Cihaner'in tutuklanması, HSYK'nın 4 savcının elinden yetkilerinin alması ve bunu takiep eden açıkalamalar sonrası, Başbakan'ın Ankara'daki konutunda düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.Bakan Ergin, HSYK'nın böyle bir yetkisi olmamasına rağmen Cihaner soruşturmasını yürüten Erzurum Özel Yetkili Başsavcısı Osman Şanal'ın da aralarında bulunduğu 4 savcını yetkilerinin elinden almasını yetki gasbı, hukuksuzluk olarak nitelendirdi.HSYK'nın almış olduğu kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu ifade eden Ergin, kararın aynı zamanda ayrgılama faaliyetine müdahele anlamı taşıdığını, HSYK'nın kararlarıyla ilgili bir açıklama yapmasının gerekli olduğunu söyledi.Yargıtay, Danıştay ve YARSAV'ın açıklamalarının da eleştiren Bakan Ergin, Yargıtay açıklamasının da HSYK açıklaması gibi soruşturmaya müdahele anlamı taşıdığını söyledi.Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 17/02/2010 tarihinde oyçokluğuyla aldığı kararlara ilişkin açıklaması ile Yargıtay ve Danıştay başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının peşpeşe yaptıkları açıklamalarla ilgili olarak üstlendiğimiz sorumluluk ve görevimiz gereği, mevcut gelişmeler karşısında daha fazla sessiz kalınamayacağından kamuoyunu bilgilendirmek üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur.Anayasanın 159'ncu maddesinde ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 4'ncü maddesinde HSYK'ın görev ve yetkileri açıkça sayılmıştır.Hâkim ve savcılar ile mahkemelerin yargısal faaliyetlerinin denetimi ise yasalarımızda tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yargı mercilerine bırakılmıştır, HSYK'ın böyle bir görev ve yetkisi yoktur. HSYK, yargısal görevleri olmayan idari bir kuruldur.Hâkim veya mahkeme kararlarına karşı, kanun yollarına başvurma hakkı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya katılana aittir.Bunlardan herhangi birinin müracaatı olmaksızın, süreçte yargısal denetimi yapmakla görevli mercilerin bile bu denetimi yapması mümkün değilken, idarî bir kurul olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu denetimi yapmaya kalkışması, çok açık bir YETKİ GASPIDIR, Anayasa ve Yasalara tamamen aykırı BİR HUKUKSUZLUKTUR.Hiçbir yargısal görevi bulunmayan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'un, bu konuyu görüşmek üzere toplanarak, HSYK'ın yaptığının doğru olduğuna dair karar alması da yasal dayanaktan yoksundur, ihsas-ı rey niteliğindedir, yargılama faaliyetine müdahale anlamını taşımaktadır. .Danıştay Başkanı'ın görev alanıyla ilgili olmayan bu konuda yaptığı açıklama, bu yanlışlıklara katkı vermek anlamına gelmektedir.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden yargısal bir faaliyetten dolayı siyaset kurumunu sorumlu tutmak anlamına gelen açıklamasının kabul edilmesi mümkün değildir.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında yapılan arama, gözaltına alma ve tutuklama kararları üzerine, yasada bu konuda hiçbir yetkisi ve görevi olmayan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu aldığı kararla yürütülmekte olan soruşturmaya müdahale etmiş, doğrudan TARAF OLMUŞ, yetkisini aşmış, BAĞIMSIZ YARGININ İŞLEYİŞİNE ENGEL OLMUŞ, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını tehlikeye sokmuştur.Bu ve benzeri girişimleri, Adalet Bakanlığı olarak yargı bağımsızlığına büyük bir darbe olarak görüyoruz.Yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yapması engellenmiş, bu sürece dahil olanlar görevlerinden alınmak suretiyle diğer görevlilere açıkça GÖZDAĞI VERİLMİŞTİR.Yürütülen soruşturma kapsamında ilgililerin hukuk ihlâli yapıldığı yönündeki varsa itirazlarının ve başvurularının çözüm yeri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu değil, bu işle görevlendirilen mahkemelerdir. Nitekim bu yönde yapılan itiraz ilgili mahkemece reddedilmiştir.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasını beklemeksizin ve varsa hukuk ihlâllerini araştırma gereği duymaksızın ve hangi somut verilere ve dosyalara dayanarak böyle bir karar aldığını da açıklamaksızın yetki gaspı yapmak suretiyle sürece çok vahim bir müdahalede bulunmuş, yargı sistemini kaosa sürükleyecek bir tutum takınmıştır.Yetkileri değiştirilen Cumhuriyet savcılarının, hâkim tarafından verilen kararları yerine getirdikleri göz ardı edilmiştir. Savcıların yaptıkları işlemlerin yetki ve görevleri kapsamında kaldığı mahkeme tarafından da kabul görmüştür. Bu durumda Cumhuriyet savcılarına atfedilen suçun ne olduğu ve bunu ne şekilde işlediklerinin de yine kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.HSYK'a alınan karar ve yapılan açıklamalarla, Anayasanın 138'nci maddesindeki,Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz, hükmü ihlâl edilerek hâkim ve savcılara yargısal süreçle ilgili müdahalede bulunulmuştur.Anayasanın söz konusu hükmü, sadece yürütmeyi ve bu anlamda Bakanlığımızı değil; aynı zamanda, yüksek mahkemeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu da bağlamaktadır.Bu bağlamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamasında; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Habur, Erzincan ve Erzurum Adli Yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatlar incelemeye alınmıştır' şeklinde değerlendirmelere yer verilerek, bu konuya ilişkin hiçbir yetkisi ve görevi olmadığı halde doğrudan bu makamca da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi soruşturmaya müdahale etme girişiminde bulunulmuştur.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun açıklamaları ve bu konuda aldığı kararlar, Türk Ceza Kanununun 288'nci maddesindeki, bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi cezalandırılır, hükmü uyarınca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs girişimidir.Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılıkları ve tedbir kararlarını veren mahkemeler, yüksek mahkemelerin ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ağır baskısı altına alınmıştır. Bu şartlar altında bağımsız ve tarafsız bir yargılama yapmak son derece zorlaşmıştır.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Şemdinli olaylarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı hakkında verdiği meslekten çıkarma kararı Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında düzenlediği ilerleme raporlarında yargıya ağır baskı olarak nitelendirilmiş, aynı husus yine Avrupa Birliği adına düzenlenen Türk Yargısının İşleyişine İlişkin İstişarî Ziyaret Raporları'nın sonuncusunda yargıya yönelik İç tehdit olarak değerlendirilmiştir.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargılama sürecine yaptığı bu müdahaleden sonra, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından yargı reformunun acilen hayata geçirilmesi zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.Bakanlığımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, yargı bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatının ihlâli anlamına gelebilecek her türlü girişimlere karşı herkesin hukuk sınırları içerisinde kalması için gerekli uyarılarını yapmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Adalet Bakanı'nın açıklamasından hemen sonra NTV'ye konuşan HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, soruşturmanın içeriği dosyayla ilgili bir olmadığın belirtti.Özbek, "Kendisi hukukçu olan bir Adalet Bakanı'nın hukuki değerlendirmeler karşısında tüm yüksek yargıyı karşısına alıp ağır istinatlarda bulunmasını üzüntü ve eshefle karşılıyorum" dedi.