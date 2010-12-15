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Ergin: HSYK üyeleri görüşbirliği içerisindeydi

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK'nın "Balyoz planı" ve Hrant Dink davasının mahkeme başkanlarının değiştirilmesi kararını savundu.

15 Aralık 2010 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK'nın "Balyoz planı" ve Hrant Dink davasının mahkeme başkanlarının değiştirilmesi kararını savundu; "HSYK'nın tüm üyeleri mevcut başkanların değişmesi konusunda görüşbirliği içindedir. Eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek de değiştirilmesi konusunda görüş bildirmişti" dedi.

Bakan Ergin, "Altını çizmek istediğim şey, kurula katılan tüm üyelerin bu mahkeme başkanlarının mevcut görevlerine devam etmesinin sakıncalı olacağı, başka yerde görevlendirilmeleri konusundaki görüş birliğidir" dedi.


İki hakimin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), kimi yer yargıçlarının müstemir (sürekli- devamlı) yetkilerinin belirlenmesine ilişkin kararı yayımlandı.

Kurul, "Balyoz Planı" davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt ile "Hrant Dink cinayeti davası"nın görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak'ı da geçici yetkiyle Gebze ve Sakarya'da görevlendirdi.

196 sanıklı "Balyoz" davası yarın görülmeye başlanacak.

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