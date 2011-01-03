Ergin: Hâkim ve savcı adaylarını fişliyoruz

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hâkim ve savcı adaylarının kumara, içkiye düşkünlüğü ve giyimiyle ilgili staj yaptıkları yerlerin hâkim ve savcılarından görüş alınarak gizli fişler hazırlandığını belirtti. CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın sorusunu yanıtlayan Ergin, bu fişlerin, adayın mesleğe kabulü için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na takdim edildiğini söyledi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hâkim ve savcı adayları hakkında gizli fiş düzenlendiğini belirtti. CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, “Hâkim adaylarının yaşam tarzının fişlenip fişlenmediğine” yönelik sorusunu yanıtlayan Ergin, “Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliği”ne atıfta bulunarak, “fiş” olayı ile ilgili şu hükümlerin yer aldığını ifade etti:



Kişisel görüş ve kanaat

“Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş; adli yargıda 1’inci ve 2’nci kısım eğitim sürelerinin sonunda ayrı ayrı olmak üzere Başkan ve Adalet Komisyonu Başkanı, idari yargıda son eğitim dönemi bitiminde Başkan, staj dönemi sonunda ise Adalet Komisyonu Başkanı tarafından düzenlenir.”



657’ye aykırı değil

Hâkim ve savcı adayları hakkındaki gizli fişlerin mevzuat kapsamında düzenlendiğini vurgulayan Adalet Bakanı, şöyle dedi: “Hâkim ve savcı adayları hakkında adaylık döneminde kumara ve içkiye düşkünlüğü olup olmadığı ile giyiminin hâkimlik onuru ile bağdaşıp bağdaşmadığı hususlarında staj yaptıkları yerlerdeki amirleri olan hâkim ve savcılardan görüşlerinin alınması 657 sayılı Kanuna da aykırılık teşkil etmemektedir.”



Fişler HSYK’ya gidiyor

Adalet Bakanı, Hâkim ve Savcılar Kanunu uyarınca staj sürelerinin sonunda hâkim ve savcı adayları hakkında düzenlenen fişlerin, adayla ilgili tüm belgeler ile birlikte, adayın mesleğe kabulü için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na takdim edildiğini söyledi. Ergin, 2004 yılından bu yana, Yüksek Kurulca giyim tarzından ya da alkol aldığından dolayı mesleğe kabul edilmeyen kişi bulunmadığını da “Bakanlığımızca da bu sebepler nedeniyle görevine son verilen herhangi bir aday bulunmamaktadır” diye açıkladı.