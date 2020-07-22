Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "FETÖ’nün kurguladığı davanın mağduru olan Orgeneral Nusret Taşdeler’in kardeşi tümgeneral Nevzat Taşdeler FETÖ'den yargılanıyor, Yargıtay'ın bu davada alacağı karar merak konusu" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Fotoğrafa baktığımızda, bir tarafta FETÖ’nün kurguladığı bir davanın hedefi, mağduru olan orgeneral ağabey var... Diğer tarafta, bu orgeneralin FETÖ’nün planlayıp icra ettiği bir darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla suçlanıp mahkûm olan tümgeneral kardeşi... Burada ilk bakışta bir paradoksun belirdiği ileri sürülebilir; gelgelelim hukuk söz konusu olduğunda dosya kardeşlik ilişkisi değil, dava dosyasındaki deliller üzerinden değerlendirilmek durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Buradaki bütün mesele, yargılama sürecinde deliller değerlendirilirken sanığın lehinde olan delillerin terazide ne ölçüde bir ağırlık oluşturabildiğidir. Bu noktada birinci derece mahkemenin gerekçeli kararının Taşdeler’e ilişkin bölümünde, kendisiyle ilgili lehte delillere bir atıf yapılmıyor. İstinaf aşamasına gelindiğinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27’nci Ceza Dairesi’nin 18 Ekim 2019 tarihinde bütün bir dosya üzerinde tek paragraflık bir ‘onama’ kararı ile yetinmesi dikkat çekiyor. Sonuçta, top bir kez daha doğrudan Yargıtay’ın sahasına düşmektedir. Taşdeler, 25 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Silivri Cezaevi’nde tek kişilik bir hücrede kalmaktadır. Yargıtay’ın bu dosyada alacağı karar şimdiden merak uyandıran bir konu haline gelmiştir." yorumunu yaptı.

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