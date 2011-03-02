-ERGİN: ''EV HAPSİ MÜMKÜN DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi ile ilgili şu anda mevcut kanunlara göre böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi. Ergin, TOBB Genel Merkezindeki ''Cezaevleri Okuyor'' projesinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Ergin, ''Gerek mevzuat açısından gerek şu andaki yasal konum itibariyle böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ifade ettim. Şu anda Türkiye'deki mevcut kanunlarımıza göre böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil'' dedi.