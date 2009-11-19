Ergin: Dinleme kayıtları imha edildi

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 10 hâkim ve savcı hakkındaki dinleme kayıtları ve belgelerinin dün (19 Kasım 2009) imha edildiğini açıkladı.



Yargıda dinleme kriziyle ilgili olarak CNN TÜRK'e konuşan Bakan Ergin, "Bir meseleyi olduğundan farklı göstermekten ve toplumu gerecek tavırlardan bakanlığım dahil herkes kaçınmalıdır" dedi.



Yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunu bir kez daha vurgulayan Ergin, hem yargı bağımsızlığından söz edip hem de hakim kararıyla verilen dinleme kararları için Adalet Bakanlığı'nın suçlanmasını eleştirdi.



Dinlenen 10 hakim ve savcı



10 hâkim ve savcının Ergenekon terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla dinlendiği ortaya çıkmıştı. Bakan Ergin, bu konudaki soruşturmaların tamamlandığını, kendisinin 2 gün önce verdiği onay doğrultusunda, dün itibarıyla dinleme kayıtları ve belgelerin kanunda belirtildiği şekilde imha edildiğini bildirdi.



Başsavcının dinlenmesi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in de dinlenen yargı mensupları arasında olduğu çıkmıştı. Bakan Ergin, bu konudaki eleştirileri de, "Soruşturma kararını veren yargıçtır. O nedenle yerindelik denetimi yapmak bana düşmez. Hem yargı faaliyetine müdahale etmeyelim diyeceğiz hem bunu söyleyeceğiz. Bu kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmaz" dedi.



Boş yere dinlenenler



Bakan Ergin, Yavuz Oğhan'ın "Hiçbir şey çıkmadığında Başsavcı Engin hakkını nasıl arayacak? Ya boşu boşuna dinlendiyse..." şeklindeki sorusuna, "Türkiye'de bu şekilde binlerce örnek var. Burada kötü niyetli bir uygulama varsa ve bu ispat edilirse elbette bunun bir müeyyidesi olur, ama yapılan soruşturmaların bir çoğunda takipsizlik, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar çıkıyor. O halde bu kararı veren savcılar hakkında işlem mi yapılması gerekiyor? Önemli olan hukuku kötü niyetli kullanmamaktır" dedi.



Ağır cezada görülen davaların yarıya yakınında beraat kararı verildiğini belirten Ergin, bundan soruşturma aşamasının çok sağlıklı yürümediği sonucu çıktığını söyledi. Ergin, yargı reformu stratejisinin önleyici tedbirleri içinde bunların da olduğunu kaydetti.



Dinleme sayısı



Bakan Ergin, AKP hükümeti döneminde yapılan dinlemelerin sayısının azaldığını belirterek, "Bu hükümetin yaptığı en hayırlı işlerden biri bunları denetim altına almaktır. Yargı denetimi dışındaki dinlemeler delil olmaktan çıkarıldı. Artık çok sıkı olarak denetim altında" dedi.



Ergenekon ile bağlantı



Bakan Ergin, "dinleme geriliminin Ergenekon ile mi ilgili olduğu" yönündeki soruya ise, "Ergenekon bir parçası olabilir. Ama bu Türkiye'de öteden beri var" yanıtını verdi.



Şemdinli iddianamesi ve Ferhat Sarıkaya örneği



Bakan Ergin, AB'nin ilerleme raporlarının yargı bağımsızlığı bölümünde Türkiye'nin önüne sürekli olarak, Şemdinli iddianamesinin ardından meslekten ihraç edilen savcı Ferhat Sarıkaya'nın çıkarıldığını belirtti.



TİB'in şikayeti



TİB'de arama yapan hakim hakkında Adalet Bakanlığının başlattığı inceleme için Bakan Ergin, "Son TİB tespitinde, yapılan tespit esnasında tutanaklar tutulmuş. O tutanaklara dayalı olarak TİB Başkanlığı Adalet Bakanlığı'na şikayette bulunmuş, 'Orada yapılan işlem esnasında gizliliğin ihlali söz konusudur, biz uyarılımızı yaptık, ama itibar edilmedi' demiş. Bu arada, Sincan Mahkemesi'nin verdiği inceleme kararında da 'Halen dinleme varsa buna ilişkin gizlilik nedeniyle tespitlerin yapılmamasına' diye bir cümle konmuş. Yani 'gizlilik kararı varsa, tespit yapmayın' diyor. Tespite gelen yargıç, 'varsa da, yoksa da ben tespit yaparım' noktasında" dedi.



Toplumdaki dinlenme psikolojisi



"Toplumda oluşan psikolojiyi nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Ergin, oluşan psikolojinin çok sağlıklı olmadığını, şu anda toplumda oluşmuş havanın telafi edilmesi gereken bir atmosfer olduğunu, bilgi sahibi olmadan yapılan değerlendirmelerin, haberlerin, bunda çok büyük rolü olduğunu düşündüğünü, doğru bilgiler ortaya çıktıkça bu atmosferin dağılacağını ifade etti.

