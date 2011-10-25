-Ergin: Çabamız bağımsız ve tarafsız yargının oluşturulması İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Tüm çabamız, daha bağımsız ve tarafsız yargının oluşturulmasının yanında yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması, vatandaşımızın memnuniyetini esas alan insan odaklı bir anlayışın yerleştirilmesi, uluslararası gelişmelere açık ve modern dünya ile entegre olmuş, özgürlükleri koruyan ve genişleten hukuk anlayışının sağlanmasıdır'' dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Swiss Otel'de düzenlenen ''Türk Yargı Sistemindeki Reformlar, Dünden Bugüne HSYK ve Avrupa Uygulaması ile Mukayese'' sempozyumunun açılışında konuşan Ergin, yargının sahip olduğu sorunları üç başlık altında toplamanın mümkün olduğunu dile getirerek, bunların, altyapı eksiklikleri, insan kaynağı ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar olduğunu söyledi. Ergin, bakanlığın, sorunları analiz etmek, çözüme ilişkin önerileri ortaya çıkarmak ve çözüm yollarını belirleyip planlamak amacıyla başlattığı çalışmaları 2009 yılında tamamladığını ve bu kapsamda ''Yargı Reformu Stratejisi'' ve ''Stratejik Plan'' hazırladığını anlattı. En köklü değişikliğin 2010 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değiştirilmesiyle olduğunu belirten Ergin, yapılan bu reform çalışmalarında uluslararası camiada kabul gören ve alanında temel kriter kabul edilen metinlerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Türk yargı sisteminde daha birçok reform yapıldığını da kaydeden Ergin, daha hızlı ve etkin yargılama yapılabilmesi için hakim ve savcı sayısının önemli ölçüde artırıldığını, adalet teşkilatının yardımcı personel ihtiyacının büyük ölçüde giderildiğini, Türkiye Adalet Akademisinin kurulduğunu, Adalet Bakanı'nın Cumhuriyet savcılarına talimat verme yetkisinin kaldırıldığını, yargı mensuplarının asılsız ihbar ve şikayetlerle rahatsız edilmesini önleyecek düzenlemelerin yapıldığını anlattı. Atama kararnamelerinin, objektif kriterlere göre hazırlandığını ve atama istatistiklerinin internetten yayımlandığını da belirten Ergin, hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının daha objektif bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Ergin, yargı mensuplarının özlük haklarının iyileştirildiğini, terfi sürelerinin de kısaltıldığını kaydetti. Bir gazetecinin tutukluluk süreleriyle ilgili çalışmaları sorması üzerine Bakan Ergin, ''Ceza mevzuatımızın tamamına dönük bir gözden geçirme çalışması var. İlk Bakanlar Kuruluna bir değerlendirme arz edeceğiz. Ondan sonra paylaşmak mümkün olabilir'' dedi.