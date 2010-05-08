Ergin: Birçok yetkiyi HSYK'ya devrediyoruz

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Yargıyı ele geçirmeye çalışmakla, yargıyı siyasallaştırmaya çalışmakla suçlanan bir hükümet, bir Adalet Bakanı, yargının bağımsızlığı adına elindeki hemen hemen bütün yetkileri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'na devretmektedir" dedi.





Ergin, Crown Plaza Otel'de düzenlenen Kamu Hukukçuları Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak adaletle ilgili temel politikalarının Büyük Önder Atatürk'ün ifade ettiği gibi, "Halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmak" olduğunu söyledi.





Adalet Bakanlığı olarak, güven veren bir adalet sistemi vizyonunubelirlediklerini ifade eden Ergin, bu kapsamda önemli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin de "Yargı Reformu Stratejisi" olduğunu belirtti.





Ergin, stratejinin, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, verimliliği ve etkinliğinin, mesleki yetkinliğin ve yargıya güvenin artırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması, hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarının getirilmesi ve ceza infaz sisteminin geliştirilmesi ile ilgili konuları ele aldığını anlattı.





Avrupa Komisyonu 2009 İlerleme Raporu'nda müspet bir adım olarakdeğerlendirilen stratejide, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için anayasada bazı değişiklikler yapılması gerektiğine işaret eden Ergin, Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik öngören paketin TBMM'ye sunulduğunu ve önceki gün kanun teklifinin kabul edildiğini hatırlattı.





Anayasa'da yapılan bu değişikliklerin yargı reformunun omurgasınıoluşturacağını vurgulayan Ergin, anayasa değişikliğine paralel olarak çıkarılacak bir dizi yasal düzenleme ile reform sürecinin devam edeceğini kaydetti.







Kurul nasıl bir yapıya kavuşacak?







HSYK'nin şimdiki yapısı ile anayasa değişikliğinin kabulü sonrası Kurulunn asıl bir yapıya kavuşturulacağını anlatan Ergin, HSYK'nin üye sayısının yediden 22'ye çıkmasının kurulu daha objektif hale getireceğini, yargının diğer paydaşlarının katılımı ile geniş tabanlı bir temsil sağlanacağını söyledi.





Yeni yapının çok daha demokratik yöntemlerle oluşturulacağını belirten Ergin, dolayısıyla Kurulun demokratik meşruiyet kazanacağını bildirdi.





Ergin, "Yargıyı ele geçirmeye çalışmakla, yargıyı siyasallaştırmaya çalışmaklasuçlanan bir Hükümet, bir Adalet Bakanı, yargının bağımsızlığı adına elindekihemen hemen bütün yetkileri HSYK'ye devretmektedir. Kısacası, bizim getirmek istediğimiz sistem, mevcut yapıyla ilgili eleştirilerin çok büyük bir kısımınıkarşılayan, gelişmiş Batı demokrasilerindeki kurulların yapısıyla paralellik gösteren, daha demokratik bir sistemdir. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını çok daha güçlendirecek bir yapıdır. Ama bakıyorsunuz yıllardan beri adeta sloganlaşmış bir şekilde, 'yargı kuşatılıyor', 'yargı ele geçiriliyor', 'kuvvetler ayrılığı ilkesi yok ediliyor' diyenler, yine aynı şeyleri söylüyorlar, ama yapılan değişikliğin neresi, hangi hükmü yargı bağımsızlığını daha geriye götürüyor, somut bir şey söyleyen yok" dedi.







'Millet en doğru kararı verecektir'







HSYK'nin mevcut yapısının başka ülkelerde bulunmadığına, önerdikleri modelin ise Avrupa'da birçok örneğinin olduğuna işaret eden Ergin, "Bunu söylediğimizde, 'burası Türkiye, bu ülkenin kendine özgü koşulları var' diyorlar. Allah aşkına nedir bu kendine özgü koşulları? Bu kendine özgü koşullar ne zaman değişecek? Bunu diyenler milli iradeyi yok sayanlardır. 'Millet ne derse desin bizim dediğimiz olur. Bizim istemediğimiz bir adımı atamazsınız' diyen, demokrasiyi içine sindirememiş, vesayet altında bir demokrasiden yana olan statükocu elitlerdir" görüşünü savundu.





Bakan Ergin, anayasa değişikliği ile ilgili referandum yapıldığında milletin, "Darbe anayasası ürünü ayıplı bir demokrasiyle mi yoksa her türlüvesayetten arınmış, egemenliğin kayıtsız ve şartsız kendisine ait olduğu, hukukçuların değil hukukun üstün olduğu çağdaş bir demokrasiyle m?" yoluna devam edeceğine karar vereceğini söyledi.





Ergin, milletin sağduyusuna güvendiklerini ve en doğru kararı vereceğine inandıklarını dile getirdi.

