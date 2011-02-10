-ERGİN: ''BATUM DOSYASI GELMEDİ'' ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum hakkında soruşturma açılması için izin talebiyle ilgili olarak ''Henüz Adalet Bakanlığına ulaşmış dosya yok ama gelmesi halinde bugüne kadar gelmiş dosyalar hangi prosedüre tabi tutulduysa o da o prosedüre tabi tutulacaktır'' dedi. Bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un TSK'ya yönelik 'kağıttan kaplan' sözlerine yönelik görüşünü sorması üzerine, bu sözlerle ilgili çok değerlendirme yapıldığını, kendisinin ayrıca değerlendirmede bulunmayacağını belirtti. Bakan Ergin, ''Soruşturma izni için dosya size geldi. Ne zaman karar vereceksiniz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Henüz Adalet Bakanlığına ulaşmış dosya yok ama gelmesi halinde bugüne kadar gelmiş dosyalar hangi prosedüre tabi tutulduysa o da o prosedüre tabi tutulacaktır. Adalet Bakanlığının uygulaması şudur: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) bizim için ölçüdür ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihatları bizim için ölçüdür. Dosyayı değerlendirirken de bunlar göz önünde bulundurulacaktır. Bu içtihatlara göre karar vereceğiz.'' Ergin, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle devam etti: ''Şu anda dosyayı görmeden, delilleri değerlendirmeden, hadiseleri bilmeden ezbere bir şey söylemek yanlış olur. Dosya bakanlığa ulaşsın, prosedür sağlam işlemiş mi, eksik evrak var mı diye bir bakalım. Önce bunlara bakmak gerek. Daha sonra bahsettiğimiz kriterlere göre AİHS ve AİHM içtihatlarına göre karar verilecek. Bugüne kadar Adalet Bakanlığının bu tür hadiselerdeki tavrı ve tarzı bellidir. Uygulamalarda kendine örnek aldığı kriterler bellidir. Aynı kriterler bu dosya için de geçerlidir.''