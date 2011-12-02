-Ergin, Avrupa Ombudsmanı ile görüştü STRASBOURG (A.A)- 02.12.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa Ombudsmanı Nikiforos Diamanduros'la görüştü. Görüşmede, TBMM'nin gündeminde yer alan ve kamuoyunda ''ombudsman'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulması ve görevlerine ilişkin kanun tasarısıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Bakan Ergin, bu görüşmenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Strasbourg'dan ayrıldı. Bakan Ergin, Strasbourg'da Avrupa Konseyi, AİHM ve Venedik Komisyonu temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuştu.