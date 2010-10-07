Ergin: Avcı somut belge vermedi

T24 - Adalet Bakanı Ergin, Hanefi Avcı’nın müşteki sıfatıyla Adalet Bakanlığı’nda ifadesinin alındığını ancak burada kendilerine somut belge verilmediğini söyledi.





Gündemdeki sorularla ilgili olarak NTV’nin yayınına katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hanefi Avcı’nın kitabı ve sonrasındaki tutuklama olayıyla ilgili açıklamalrda bulundu.

Avcı’nın müşteki sıfatıyla bakanlıkta ifade verdiğini ilk defa açıklayan Ergin, “Hanefi Avcı beimle yaptığı görüşmede sadece bir kaç telefon numarası vererek yakınları ve kendisinin usulsüz dinlendiğini söylemişti. Ancak kitapta iddialar daha genişti.

Bu iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve bilgi de vermiştik kendisine. Ancak kendisi ithamlara devam etmişti. Biz de müşteki sıfatıyla Avcı’yı davet etti. 20 Eylül’de gelerek, kendi kitabında iddialar hakkında sorular soruldu. Ama direk cevap vermeyerek, duyumlarım var, düşüncelerim bu gibi cevaplar vermiştir.

Kendisi bir kaç gün içinde yeni bilgiler vereceğini söylemişti ama tutuklandı. Fakat tutukluyken de soru sorduk ama yine net cevap vermedi. Soruşturmayı ilerletmek için somut delil sunulamadı. Ben düşünüyorum bulun tavrında bir şeyler söyledi.

20 Eylül’de müşteki sıfatıyla verdiği ifadede bir somut belge yok. 1 Ekim’de de sorduk ama, ‘Geriye dönük araştırılsın’ dedi o kadar” yorumunu yaptı.

Bugün Hanefi Avcı’yı ziyaret eden ve ardından açıklamalarda bulunan CHP milletvekilleriyle de ilgili olarak, “CHP milletvekillerinin açıklamalarını tasvip edemeyiz. Milletvekillerin bu şekil taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ancak bu arkadaşlar yine kanunlara karşı geldi. Artık kendilerine izin vermemiz çok zor. Ancak bu durum sadece bu arkadaşlarımız için geçerli” dedi.

Avcı ve kitabındaki iddiların oldukça çok olduğunu ve iddiların giderek arttığını dile getiren Bakan Ergin, “Bu iddiaların hepsini soruşturmayı yapan kişiler değerlendirecektir. Biz de konunun mevzuata ilişkin ilerlemesini izleyeceğiz. Bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu yerde iddialar iddia olarak kalacak. Esas olan soruşturma sonucunda çıkacak karadır” görüşünü dile getirdi.



'Elektronik pranga için uzun süredir çalışıyoruz'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TBMM’nin açılışında değindiği tutukluluk sürelerinin uzunluğu ve ardından bakanlığın yaptığı elektronik pranga projesine de değinen Adalet Bakanı, “Sayın Cumhurbaşkanımız toplumda dile getirilen soruları söyledi. Yargılamaları mahkemeler yapıyor, iddianameleri savılık hazırlıyor, tutuklama ve beraati yine mahkeme karar veriyor. Tutukluluğun uzun olduğu görüşü her dava da değişir. Her somut olayın tutukluluk süresinin kendisine göre farklıdır.

Şu anda tutuklu ve hükümlü oranı yüzde 50-50. Modern sistemler geliştirilirse tutuklu oranı aşağı düşecektir. Elektronik sistemi hem tutuklu hem de hükümlüler için uygulanabilir. Ancak kararı parlamento verecek. Tutukluluk hallerinde en fazla 10 yıl, adli kontrol çerçevesinde, hakim taktiri ile olabilir elektronik pranga uygulaması yapılabilir kanaatindeyiz.

Bu projeye bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bu yıl içinde kanun tasarasını Bakanlar Meclisi’ne ardından Meclis’e göndermeyi düşünüyoruz. Aile içi şiddet uygulayanlar için bu yöntem etkili kullanılabilir. Evine belli uzaklıktan daha fazla gidemez dendiği zaman o alet ile giderse alarm verilecek ve yakalanacaktır bu kişiler.

Cinsel suçlular için bu sistem uygulanabilir. Çok amaçlı kullanım alanları söz konusu. Dünyada bir çok yerde kullanılıyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlıyoruz” dedi.



‘48 gazeteci hapiste değil'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AB’de yetkililere 48 gazetecinin tutuklu olması açıklamasının doğruyu yansıtmadığını belirten Ergin, “48 değil 148’de olabilir. Burada önemli olan gaztecilerin yazdıkları yazılardan, fikirlerini açıklamalardan dolayı içerde olmamasıdır. Bir gazeteci yazısından dolayı hapse giriyorsa bu durum AİHM kararlarına karşıdır ve sonunda Türkiye tazminat öder. Bendeki bilgilere göre 26 gazeteci hapiste. Fikir ve düşünce suçundan çok az sayıda gazeteci hapiste olabilir. Hırsızlık, silahlı terör örgütüne üyelik, uyuşturucu, gasptan dolayı hapiste gazeteci var. Burada ölçü kaç gazetecinin gazetecilik faaliyetinden içerde olmasıdır” açıklamasını yaptı.



‘Türban yeni anayasa ile çözülür'



Türban sorununun yeni ve özgürlükçü bir anayasa ile çözülebileceğini anlatan Sadullah Ergin, bu durumun yeni olmadığını belirterek kendilerinin ülkedeki özgürlük ve demokrasinin ilelemesi için çalıştıklarını anlattı.





‘HSYK adaylarının yarısı YARSAV listesinden'



NTV’deki programda son olarak HSYK seçimlerine değinen Bakan Ergin, kendilerine yöneltilen ‘halkı kandırdılar’ iddialarının doğru olmadığını söyledi. Ergin kendilerinin, seçimlerin en az yarısının kürsü hakimi tarafından yapılması gerektiğini söylediklerine dikkat çekti. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde 4-5 kişinin aday olduğunu ne var ki 200 adaydan yarısının YARSAV listelerinden geldiğini belirtti.



Ergin adayları 11 bin hakim ve savcının seçeceğine de dikkat çekti.



Ferhat Sarıkaya örneği



Bakan Ergin görevden alınan ve avukatlık dahi yapamayan Ferhat Sarıkaya ve benzer durumdaki kişilerin haklarını aramak için dava açabileceklerini ve davanın olumlu sonuçlanması durumunda görevlerine de dönebileceklerini kaydetti.



